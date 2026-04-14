Najskuplji američki dron, vredan oko 240 miliona dolara, „MQ-4C Triton“, nestao je u blizini Persijskog zaliva i Ormuskog moreuza.

Iran sada tvrdi da je za njegovo uništenje korišćeno lasersko oružje iransko-kineske proizvodnje.

Dron je poleteo iz baze Sigonela u Italiji. Na povratku nakon misije, iznenada je poslao signal „Emergency Squawk 7700“.

Transponder MQ-4C emitovao je kod 7700, što predstavlja opštu prijavu vanredne situacije u letu. Sam kod ne daje nikakve dodatne informacije o prirodi problema niti o njegovoj ozbiljnosti. Postoje i nepotvrđeni izveštaji da je Triton prvobitno emitovao kod 7400, koji se koristi za prijavu gubitka veze između drona i njegovih operatera na zemlji.

Dostupni podaci takođe pokazuju da se dron brzo spustio sa uobičajene visine krstarenja od oko 15.000 metara na manje od 3000 metara, a zatim mi se gubi svaki kontakt.

