Najmanje 200 ljudi poginulo je danas, a više njih je ranjeno u vazdušnom napadu na lokalnu pijacu u saveznoj državi Jobe na severoistoku Nigerije, tokom vojne operacije protiv ekstremista Boko Harama, dok identitet vazduhoplovnih snaga koje su izvele napad nije potvrđen.

Prema navodima lokalnih izvora, napad se dogodio na pijaci Džili u oblasti Fučimiram, u okviru lokalne samouprave Gejdam u saveznoj državi Jobe, u blizini granice sa oblašću Gubio u susednoj državi Borno, navodi portal "9Njuz Nigerija".

Izveštaji ukazuju da su vazdušni udari izvedeni tokom operacije usmerene na pripadnike ekstremističke grupe Boko Haram, koji su, prema tim navodima, došli na pijacu kako bi naplatili dažbine od trgovaca i pribavili zalihe.

Pijaca okuplja trgovce i kupce iz više okolnih mesta, uključujući Gejdam, Gubio, Čiveram i Benišejk.

Međutim, prema dostupnim informacijama, borbeni avion koji je pratio grupu osumnjičenih ekstremista nije pogodio planiranu metu, već je napadom zahvaćena pijaca.

Lokalni mediji prenose da je oko 200 ljudi poginulo, dok je veliki broj povređenih zbrinut u bolnici u Gejdamu, a deo njih prebačen je u Damaturu, glavni grad države, radi daljeg lečenja.

Predstavnik lokalne zajednice Fučimiram, Lavan Zana Nur, izjavio je da se nalazi u hitnoj službi u Gejdamu gde pomaže u zbrinjavanju povređenih.

"Trenutno sam u urgentnom odeljenju u Gejdamu, dovozimo povređene sa različitim stepenom povreda. Upravo smo izgubili još dve osobe", naveo je on.

On je dodao da bi broj žrtava mogao da raste kako se spasilačke operacije nastavljaju.

"Brojevi nisu konačni jer i dalje evakuišemo ljude. U ovom trenutku, više od 200 osoba je izgubilo život u napadu na pijacu", rekao je Nur.

Prema navodima izvora, neka tela se i dalje nalaze u obližnjem rastinju, dok su druga prebačena u zdravstvene ustanove u državi Borno.

U trenutku objavljivanja izveštaja nije bilo moguće potvrditi koje su vazduhoplovne snage izvele napad, imajući u vidu da u Nigeriji, pored nacionalnog ratnog vazduhoplovstva, deluju i druge vojne vazdušne snage, pojašnjava lokalni "9Njuz Nigerija".