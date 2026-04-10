Specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i šef Ruskog fonda za direktne investicije, Kiril Dmitrijev, u poseti je Sjedinjenim Državama i nastavlja kontakte o obnovi ekonomske saradnje između Moskve i Vašingtona, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

- Kiril Dmitrijev ne pregovara o rešenju sukoba u Ukrajini. I ovo ne predstavlja nastavak pregovora. Kiril Dmitrijev rukovodi grupom za ekonomska pitanja i nastavlja da radi u okviru ove grupe - rekao je Peskov novinarima.



On se osvrnuo na navode medija da se Dmitrijev trenutno nalazi u poseti SAD i potvrdio da su istiniti.

Sastanci u Vašingtonu: Sudbina sankcija na rusku naftu

Rojters je juče izvestio o Dmitrijevoj poseti Sjedinjenim Državama i skrenuo pažnju na to da poseta dolazi u trenutku kada se približava istek američkih sankcija ruskoj nafti.



Izvori agencije su naglasili da bi se tokom sastanaka u Vašingtonu produženje ili ukidanje ovih mera takođe moglo razmatrati.

Dmitrijev je poslednji put posetio Sjedinjene Države pre skoro mesec dana, 11. marta, gde se sastao, između ostalih, sa izaslanikom američkog predsednika Stivom Vitkofom i Trampovim zetom, Džaredom Kušnerom.

Obnavljanje odnosa preko energetskih tržišta



Dmitrijev je kasnije rekao da je na sastanku razgovarano o obnavljanju rusko-američkih odnosa i krizi na globalnim energetskim tržištima koja je nastala nakon izbijanja rata na Bliskom istoku. Ranije je izvestio o razgovorima sa američkom stranom o ublažavanju sankcija ruskoj nafti.