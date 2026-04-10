Američki predsednik Donald Tramp izjavio je za The New York Post da se američki ratni brodovi ponovo pune najboljim naoružanjem kao priprema za nastavak napada na Iran ukoliko mirovni pregovori u Pakistanu ne budu uspešni.

Trampova izjava dolazi u trenutku dok se potpredsednik Džej Di Vens uputio u Islamabad na završne mirovne pregovore.

U pakistanskoj prestonici pridružiće mu se specijalni izaslanik Stiv Vitkof i Trampov zet Džared Kušner.

Pregovori slede nakon dvonedeljnog primirja dogovorenog u utorak.

Na pitanje da li veruje u uspeh pregovora, Tramp je u telefonskom intervjuu rekao: "Znaćemo za oko 24 sata. Uskoro će sve biti jasno."



Pretnja vojnom akcijom

- Spremni smo za novi početak. Punimo brodove najboljim naoružanjem, najboljim oružjem koje je ikada napravljeno, čak i boljim od onoga kojim smo ih ranije uništili - poručio je Tramp.

- A ako ne postignemo dogovor, upotrebićemo ga, i to veoma efikasno - dodao je.

Ključne teme pregovora

Očekuje se da će se razgovori fokusirati na američke zahteve da Iran preda oko 450 kilograma obogaćenog uranijuma, za koji se tvrdi da je duboko zakopan, kao i da ponovo otvori Ormuski moreuz za međunarodni saobraćaj.

Tramp je naglasio da je otvaranje moreuza ključna komponenta svakog sporazuma o prekidu vatre, iako je malo brodova njime prolazilo otkako su SAD obustavile bombardovanje Irana.

Ostale važne teme uključuju prekid iranske podrške regionalnim saveznicima, status programa balističkih raketa i zahtev Teherana za ukidanje američkih sankcija.

Sumnje u namere Teherana

Iransku delegaciju u Islamabadu trebalo bi da predvode ministar spoljnih poslova Abas Arakči i predsednik parlamenta Mohamed Baker Kalibaf.

Arakči je u predratnim pregovorima insistirao na tome da Iran ima neotuđivo pravo na obogaćivanje uranijuma.

- Imamo posla sa ljudima za koje ne znamo da li govore istinu ili ne - rekao je Tramp za The Post. - Nama u lice govore da se odriču svog nuklearnog oružja i da je sve nestalo. A onda izađu pred novinare i kažu: "Ne, mi bismo želeli da obogaćujemo". Pa, videćemo.