Šef iranskog Strateškog saveta za spoljne odnose Kamel Harazi podlegao je povredama nakon, kako navodi iranska agencija Tasnim, američko-izraelskog vazdušnog napada na Teheran, i proglašen je "šehidom", što je posthumna titula za osobu koja je poginula boreći se za veru na Alahovom putu.

Prema istim navodima, Harazi je bio meta napada tokom ranije vojne eskalacije, kada je 1. aprila pogođena njegova rezidencija, pri čemu je stradala i njegova supruga.

Iranske vlasti tvrde da je napad deo šire vojne kampanje SAD i Izraela protiv Irana, dok Teheran navodi da su njegove oružane snage odgovorile udarima na ciljeve u regionu.

