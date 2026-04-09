Američka propovednica Paula Vajt već godinama važi za jednu od najkontroverznijih ličnosti savremenog religijskog života u Sjedinjenim Američkim Državama, ali njen pravi uspon počinje tek kada ulazi u blizak odnos sa Donaldom Trampom. Njihova veza datira još iz 2002. godine, kada je Tramp pratio njenu televizijsku emisiju, nakon čega ju je lično kontaktirao. Ono što je u početku izgledalo kao prolazno interesovanje, brzo se razvilo u čvrst i kontinuiran odnos – Paula Vajt mu je držala privatna proučavanja Biblije, pozivala ga kao gosta u svoje emisije, a vremenom je postala jedan od njegovih najbližih duhovnih savetnika.

Već tokom predsedničke kampanje 2016. godine njen uticaj postaje jasno vidljiv. Bila je član njegovog Evangelističkog savetodavnog odbora i imala značajnu ulogu u pridobijanju podrške verskih zajednica. Neki evangelistički lideri tvrdili su da je upravo ona uticala na to da se Tramp približi hrišćanstvu. Nakon izbora, njen položaj dodatno je ojačan – redovno je organizovala molitvene skupove u Beloj kući i učestvovala u različitim verskim inicijativama. Godine 2019. dobija i zvaničnu savetničku funkciju u okviru inicijative za veru i društvene mogućnosti, čime njen uticaj prelazi iz neformalnog u institucionalni.

Njena podrška Trampu nastavila se i tokom kampanje 2020. godine, kada je izazvala veliku pažnju izjavom da će „hrišćani koji ga ne podrže morati da odgovaraju pred Bogom“. Međutim, pravi skandal izbio je nakon izbora, kada su rezultati pokazali da Tramp gubi od Džozefa Bajdena.

Tokom jednog javnog obraćanja koje je emitovano uživo, Paula Vajt govorila je nerazumljivim jezicima i pozivala „anđeosko pojačanje iz Afrike i Južne Amerike“ da utiče na izborni rezultat. Snimak je brzo postao viralan i izazvao snažne reakcije – od podsmeha do ozbiljne zabrinutosti zbog sadržaja i tona njenog obraćanja.

Kontroverze su se nastavile i početkom 2021. godine. Dana 6. januara, Paula Vajt je održala uvodnu molitvu na skupu podrške Donaldu Trampu, neposredno pre nego što je usledio upad demonstranata u zgradu Kapitola. Iako nije direktno povezana sa nasiljem, njeno prisustvo dodatno je pojačalo kritike koje je prate.

Vrhunac njenog političkog uticaja dolazi nekoliko godina kasnije. Dana 6. februara 2025. godine, ubrzo nakon druge inauguracije, Donald Tramp odlučuje da osnuje posebnu Kancelariju za verska pitanja u Beloj kući i na njeno čelo postavlja upravo Paulu Vajt. Ova odluka izazvala je burne reakcije – od podrške među njenim sledbenicima do oštrih kritika dela verskih lidera i konzervativne javnosti, koji su upozorili na opasnost brisanja granice između države i crkve.

Dodatne polemike izazvale su njene izjave i način obraćanja. Veliku pažnju izazvala je njena molitva iz 2020. godine u kojoj je pomenula „pobačaj svih sotonskih trudnoća“, što je kasnije objasnila kao metaforu za uništavanje zlih planova. Ipak, deo javnosti nije prihvatio takvo objašnjenje.

U pojedinim nastupima išla je i dalje, pa je Donalda Trampa u religijskom kontekstu upoređivala sa Isusom, što je izazvalo snažne reakcije među vernicima i teolozima. Njeni politički stavovi takođe su često bili predmet kritika. Otvoreno je podržavala Trampovu imigracionu politiku, uključujući i pritvaranje dece migranata, tvrdeći da uslovi nisu nehumani.

Posebno je odjeknula njena izjava da Isus ne bi mogao biti Mesija da je prekršio zakon, u kontekstu rasprava o ilegalnim migracijama, što je izazvalo žestoke polemike.

Danas Paula Vajt ostaje figura koja snažno deli javnost. Za jedne, ona je žena koja je uspela da veru dovede do samog vrha političke moći i utiče na ključne odluke. Za druge, ona predstavlja simbol opasnog spoja religije, politike i novca. Ono što je nesporno jeste da njen uticaj ostaje ogroman, a kontroverze koje je prate ne jenjavaju, čineći je jednom od najintrigantnijih ličnosti savremenog američkog društva.

Teologija prosperiteta

Pored političkog angažmana, Paula Vajt godinama je izložena kritikama i zbog svojih verskih učenja. Ona je jedan od najpoznatijih zagovornika takozvane teologije prosperiteta, koja zastupa stav da vera i finansijski doprinos mogu doneti materijalno bogatstvo.

Mnogi teolozi smatraju da takav pristup pretvara religiju u poslovni model i dovodi vernike u zabludu, zbog čega su je pojedini javno označavali kao „lažnog učitelja“. Kritike su išle toliko daleko da se našla i u umetničkim delima i pesmama koje je direktno prozivaju.

Bogatstvo njene verske zajednice meri se u milijardama, dok ona kao njen lider ima potpunu kontrolu nad finansijama i praktično ne može biti smenjena ili dovedena u pitanje, što dodatno podstiče rasprave o prirodi njenog uticaja.