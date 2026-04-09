Kina je u finansijskoj godini 2025/26 postala najveći trgovinski partner Indije, prestigavši Sjedinjene Američke Države, saopštila je kineska ambasada u Nju Delhiju.

Ukupna bilateralna trgovina između Indije i Kine dostigla je 137 milijardi dolara u periodu od aprila 2025. do februara 2026. godine, naveo je kineski ambasador u Indiji Sju Feihong u objavi na društvenoj mreži Iks.

- Drago mi je što saznajem da je Kina postala najveći trgovinski partner Indije u finansijskoj 2026. godini – već 11. mesec zaredom - poručio je Sju.

U istom periodu, bilateralna trgovina između Indije i Sjedinjenih Američkih Država iznosila je 127,8 milijardi dolara.

Vašington je prethodno četiri godine uzastopno bio najveći trgovinski partner Nju Delhija, sve do finansijske godine 2024/25.Kina i Indija jačaju razmenu uprkos spoljnim pritiscima

Još u februaru, kineski generalni konzul u Mumbaju Ćin Đie izjavio je da trgovinska razmena između dve susedne zemlje neće biti ugrožena spoljnim faktorima.

„Indija je veoma velika ekonomija, a Kina je takođe izuzetno velika ekonomija. Obe zemlje podržavaju multilateralizam, multilateralnu trgovinu i multikulturnu razmenu", preneo je PTI njegovu izjavu.

Ovakve poruke dolaze u trenutku kada se globalni trgovinski odnosi dodatno komplikuju, a velike sile pokušavaju da očuvaju svoje pozicije na ključnim tržištima.

Američke carine, zastoj pregovora i novi sporazumi Indije

Sjedinjene Američke Države su u avgustu 2025. godine uvele carine od 50 odsto na robu iz Indije, pri čemu je polovina tih mera bila kaznena i odnosila se na kupovinu ruske nafte od strane Nju Delhija.

U februaru ove godine, Indija i SAD objavile su privremeni trgovinski sporazum, kojim su carine praktično spuštene na 18 odsto.

Ipak, trgovinski pregovori između Nju Delhija i Vašingtona kasnije su zaustavljeni, nakon što je Vrhovni sud SAD oborio carine koje je američki predsednik Donald Tramp uveo na uvoz iz više zemalja.

U međuvremenu, Indija je nastavila da širi svoju trgovinsku mrežu. Početkom ove godine potpisala je trgovinski sporazum sa Evropskom unijom, nakon što je tokom 2025. godine zaključila slične aranžmane sa Ujedinjenim Kraljevstvom, Omanom i Novim Zelandom.

Najnoviji podaci pokazuju da se trgovinska mapa Azije i sveta ubrzano menja, a da Kina i Indija, uprkos političkim razlikama i spoljnim pritiscima, nastavljaju da produbljuju ekonomsku saradnju.