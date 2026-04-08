Vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei dao je instrukcije svojim pregovaračima da postignu dogovor sa SAD, prvi put od početka sukoba, što je dovelo do dvonedeljnog primirja i ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza, objavio je Aksios.

Kako je navedeno, dok je američki predsednik Donald Tramp javno pretio potpunim uništenjem Irana, iza kulisa je vođena intenzivna diplomatska aktivnost.

Američke i izraelske snage bile su spremne za masivnu kampanju bombardovanja iranske infrastrukture dok su posrednici iz Pakistana, Egipta i Turske koordinisali izmene predloga Irana.

Vrhovni vođa Modžtaba Hamnei bio je aktivno uključen u proces, komunicirajući putem kurira zbog pretnje atentatom, a njegovo "zeleno svetlo" omogućilo je postizanje sporazuma.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči igrao je "ključnu ulogu" u vođenju pregovora i uveravanju Korpusa islamske revolucionarne garde da prihvati dogovor, navodi se u analizi.

Tramp je, uprkos razvoju dogovora, izneo pretnju da će "čitava civilizacija umreti", dok su njegovi saradnici i saveznici bili zbunjeni oko njegovog stava sve do poslednjeg trenutka.

Nakon razgovora sa Netanjahuom i pakistanskim feldmaršalom Asimom Munirom, Tramp je prihvatio dvonedeljni prekid vatre.

Američke snage dobile su naređenje za povlačenje 15 minuta nakon objave.

Sporazum predviđa otvaranje Ormuskog moreuza za brodove u koordinaciji sa iranskim snagama. Ipak, ostaju nejasni detalji o obimu brodskog saobraćaja i o tome koliko će izraelski premijer Benjamin Netanjahu striktno pratiti prekid vatre.

Potpredsednik SAD Džej Di Vens trebalo bi da predvodi američku delegaciju na daljim razgovorima u Pakistanu, čiji je početak najavljen za petak, dok i dalje postoje značajne razlike između američke i iranske vizije o dugoročnom sporazumu, ostavljajući mogućnost nastavka sukoba.