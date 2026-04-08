Obračun poljoprivredne penzije u Srbiji zavisi od dužine staža i visine uplaćenih doprinosa, koji su u praksi najčešće na minimalnom nivou. Prema podacima za 2025. godinu, prosečna poljoprivredna penzija iznosi oko 22.000 dinara, dok je minimalni iznos oko 24.400 dinara.

Iako se obračun penzije za poljoprivrednike zasniva na istim pravilima kao i za ostale osiguranike, u praksi su iznosi najčešće niži zbog specifičnosti uplate doprinosa.

Kako se računa poljoprivredna penzija?

Postupak obračuna penzije odvija se kroz nekoliko ključnih koraka:

Staž osiguranja

Najvažniji faktor je dužina staža, odnosno broj godina tokom kojih su uplaćivani doprinosi. Duži staž znači i veći iznos penzije.

Visina doprinosa

Drugi ključni element je osnovica na koju su doprinosi uplaćivani. Kod većine poljoprivrednika ona je minimalna i iznosi oko 35 odsto prosečne zarade u Srbiji.

Lični bod po godini

Za svaku godinu rada izračunava se odnos između vaše osnovice i prosečne zarade u zemlji, čime se dobija tzv. lični bod.

Ukupan zbir bodova

Svi lični bodovi se sabiraju, a njihov zbir formira lični koeficijent koji direktno utiče na visinu penzije.

Konačan obračun penzije

Ukupan broj bodova množi se sa vrednošću opšteg boda, koji država periodično usklađuje, čime se dobija konačan iznos penzije.

Zašto su poljoprivredne penzije niže?

Glavni razlog nižih penzija jeste činjenica da većina poljoprivrednika uplaćuje doprinose na minimalnu osnovicu. To automatski znači manje bodova i niži konačan iznos penzije.

Šta ako sumnjate u obračun?

Ukoliko smatrate da vam penzija nije pravilno obračunata, možete se obratiti nadležnoj filijali Fonda PIO i zatražiti detaljnu proveru.