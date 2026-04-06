Milivojević je, povodom usvajanja nacrta rezolucije SB UN 2817, kojom se zahteva od Irana da obustavi napad na zemlje Persijskog zaliva, za Tanjug rekao da bi u aktuelnom ratu na Bliskom Istoku trebalo da bude prvo odgovoran onaj koji je proizveo problem, a to su, kako kaže, Amerikanci i Izrael napadom na Iran.

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija (SB UN) usvojio je u sredu nacrt rezolucije koju je podneo Savet za saradnju zemalja Persijskog zaliva kojom se zahteva da Iran obustavi napade na zemlje Persijskog zaliva.

Ona je usvojena sa 13 glasova za, Rusija i Kina su bile uzdržane, dok nijedna zemlja nije glasala protiv nacrta, objavljeno je na sajtu UN.

Rezolucijom 2817 (2026), koju je predstavio Bahrein, najoštrije se osuđuju teški napadi Irana na zemlje GCC - Bahrein, Kuvajt, Oman, Katar, Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arapske Emirate, kao i na Jordan.

Kako je ocenio Milivojević, potencijalno usvajanje rezolucije bi SAD omogućilo, osim amnestije, i podelu odgovornosti u ratu sa Iranom.

Prema njegovim rečima, usvajanjem te rezolucije se na neki način potvrđuje da je napad na Iran zapravo bila neka intervencija, ali ne u onom smislu kako je tretiraju Kinezi i Rusi.

"Drugo, obezbedilo bi se da se odgovornost za osposobljavanje toga, ali vezano i za posledice, podeli. Treća stvar, neće da daju, ja bih rekao, strateško-politički bajpas američkom predsedniku Donaldu Trampu da se lako izvuče iz cele priče. Sa rezolucijom stvaraju se uslovi da propusti koje Amerika ima u proceni rata, u produžetku rata, u posledicama koje sama trpi, praktično bi bile u značajnoj meri spuštene na najniži mogući nivo", rekao je Milivojević.

Govoreći o pregovorima između strana u ratu, naveo je da oni imaju interes za sve kako bi rat išao u smeru njegovog kraja, ali da se zna ko je odgovoran.

"Ključna jedna stvar oko rezolucije je da li će biti veta ili ne. Prema tome, ona će ići na glasanje zato što je predložena. U pregovorima se sad doteruju elementi rezolucije. Koliko sam čuo, valjda ta tačka 2 rezolucije je najviše problematična i najviše ide u u korist američkoj strani, a na štetu drugih. Ukoliko rezolucija prođe u bilo kom smislu, znači da su se veliki nešto dogovorili", rekao je Milivojević.