Međunarodna kriza velikih razmera izazvana nezakonitom, ničim izazvanom agresijom Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana nastavlja da se širi i pogoršava svakodnevno, upozorava Ministarstvo spoljnih poslova Ruske Federacije.

U saopštenju navode da napadi postaju sve razorniji i da više nisu usmereni samo na vojne ciljeve, već i na civilnu infrastrukturu, uključujući i nuklearne objekte pod zaštitom Međunarodne agencije za atomsku energiju. Posebna zabrinutost izražena je zbog sve češćih napada na nuklearnu elektranu "Bušer", podsećajući da su već odneli ljudske živote.

"Senka radiološke katastrofe razornije od Černobilja nadvija se nad regionom Persijskog zaliva i susednim delovima Evroazije", upozorava rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

Moskve ističe da je oružani sukob već odneo život hiljada civila, uključujući žene i decu, dok su škole, bolnice i mesta svetske kulturne baštine izloženi uništavanju. U saopštenju se dodaje i da su diplomatska i konzularna predstavništva na udaru, što je, kako se ističe, grubo kršenje osnovnih načela međunarodnih odnosa i Bečkih konvencija.

Dodaju i da je kriza već nanela veliku štetu globalnoj energetskoj i prehrambenoj bezbednosti, da su blokirane ključne logističke rute, tržišta ozbiljno poremećena, a pojedine zemlje već primorane na racionalizaciju goriva. Istovremeno, stručnjaci upozoravaju na mogućnost ekonomskog pada i novog talasa inflacije, posebno u osetljivim privredama.

"Situacija, koja je nastala kao rezultat nezakonitih i neodgovornih postupaka Vašingtona i Tel Aviva, brzo se pogoršava i preti da potpuno izmakne kontroli", navodi se u saopštenju.

U tom kontekstu, Rusija pozdravlja napore više država, među kojima su Pakistan, Turska i Kina, usmerene na deeskalaciju krize i otvaranje prostora za dijalog o dugoročnoj normalizaciji prilika na Bliskom istoku.

U saopštenju se podseća i na izjavu generalnog sekretara UN Antonija Gutereša od 2. aprila, u kojoj je pozvao SAD i Izrael da zaustave rat koji proizvodi ogromne ljudske patnje i teške ekonomske posledice, a Iran da obustavi napade na susedne zemlje nakon agresije.

Moskva poručuje da šanse za političko i diplomatsko rešenje i dalje postoje, ali da je neophodno da sve strane odustanu od jezika pretnji, uvreda i ultimatuma, kao i od poteza koji bi ceo region mogli da gurnu u nepopravljiv haos.

Rusija je pozvala Savet bezbednosti UN i "odgovorne članove međunarodne zajednice" da spreče da Bliski istok sklizne u ponor sveobuhvatnog rata sa dugoročnim tragičnim posledicama po ceo svet, dodajući da je spremna da zajedno sa partnerima učini sve kako bi se takav scenario izbegao.