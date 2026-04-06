Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da njegova administracija intenzivno traga za osobom koja je odala poverljive informacije o spasilačkoj operaciji u Iranu, navodeći da je curenje podataka ugrozilo misiju i otežalo izvlačenje drugog pripadnika vojske SAD posle obaranja američkog borbenog aviona.

Tramp je, kako prenosi NBC News, rekao da Iran nije znao da je drugi pripadnik američke vojske nestao sve dok te informacije nisu procurele u javnost.

"Odjednom su znali da postoji još neko tamo. Videli su sve te avione koji dolaze. Operacija je postala mnogo teža jer je neko odao da imamo jednog, da smo jednog spasili, ali da postoji još jedan kog pokušavamo da izvučemo", naveo je Tramp.

Prema njegovim rečima, nakon toga su iranske vlasti raspisale veliku nagradu za hvatanje pilota.

"Pored neprijateljske, veoma sposobne i opasne vojske, imali smo milione ljudi koji su pokušavali da osvoje nagradu. To je dodatno zakomplikovalo situaciju", rekao je Tramp.

On je ocenio da je curenje informacija ozbiljno ugrozilo misiju i dodao da očekuje da će identitet osobe koja je odala podatke biti otkriven.

Tramp je takođe, kako prenosi CNN, zapretio zatvorskom kaznom novinaru koji je "napisao priču" o nestalom pilotu ako odbije da otkrije svoj izvor.

"Verujemo da ćemo uspeti da saznamo ko je to, jer ćemo se obratiti medijskoj kući koja je objavila informacije i reći: 'Nacionalna bezbednost - otkrijte izvor ili idete u zatvor'", rekao je Tramp.

On je istakao da je odavanje informacija "dovelo misiju u veliki rizik".

Tramp nije precizirao na koju medijsku kuću misli, a kako ističe NBC, pokušaj da se novinari zatvore zbog odbijanja da otkriju svoje izvore gotovo sigurno bi se suočio sa trenutnim pravnim osporavanjem.

Navodeći opremu koja je koršćena za oslobađanje pilota, Tramp je rekao da je vojska rasporedila 155 aviona, četiri bombardera, 64 lovca, 48 tankera za gorivo i 13 spasilačkih aviona

Mnogi od njih su korišćeni kao mamci, kazao je Tramp, dodajući da je teritorija Irana bez ikakvih žrtava napuštena zajedno sa pilotom, koji je bio zarobljen skoro 48 sati.