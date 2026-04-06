Donald Tramp je kritikovao NATO i posebno Veliku Britaniju, rekavši da je razočaran Alijansom i da je London odbio da pomogne dok sukob ne bude završen, uz tvrdnju da je NATO time ostavio trajnu mrlju.

„Sve što želim je bezbedan svet, a nećete imati bezbedan svet. Izrael će nestati, Bliski istok će nestati, a onda dolaze po Evropu. Moram da vam kažem da sam veoma razočaran NATO-om. Veoma. Mislim da je to mrlja na NATO-u koja nikada neće nestati, bar u mom umu.

Dolaze da me vide u sredu. Reći će: uradićemo ovo, uradićemo ono. Sada odjednom žele da pošalju stvari. Ali su na početku jasno rekli, kada sam razgovarao sa Velikom Britanijom. Rekao sam da bih voleo malo pomoći. On je rekao: ne, gospodine, radije bismo sačekali da pobedite.

Rekao sam: ne treba mi pomoć posle pobede. Imaju dva stara, pokvarena nosača aviona, jedva rade. Rekao sam, pretpostavljam da ih možemo iskoristiti, ko zna. Pozvao sam generala, nije ih ni želeo. Rekao je: ne trebaju nam, imamo Abraham Lincoln.

U tehnološkom smislu, jednog dana imali smo 101 raketu koje su išle brzinom od 2.700 milja na sat, usmerene ka Abraham Lincolnu. Svih 101 raketa je oborena. Neverovatna tehnologija. Pre deset godina to ne bi bilo moguće.“