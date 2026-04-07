Indija, Rusija i Kina su jedine sile koje mogu da se udruže kako bi zaustavile američko-izraelski rat protiv Irana, rekao je vodeći američki akademik, prof. Džefri Saks.

Sukob na Bliskom istoku moraju da zaustave "odrasli", rekao je on Afšinu Ratansiju u novoj emisiji RT-a "New order" (Novi poredak).

"Trenutno postoje samo tri odrasla na ovom svetu koja mogu ovo da zaustave, i trebalo bi da ovo zaustave zajedno", rekao je Saks, direktor Centra za održivi razvoj na Univerzitetu Kolumbija. "Premijer (Narendra) Modi, predsednik Si Đinping i predsednik Vladimir Putin. Oni su lideri ostale tri supersile sveta."

Rekao je da lideri ovih zemalja imaju interes da svet ne implodira.

Saks je rekao da Indija ima status da kaže ne onome što je nazvao "američkim zabludama", dodajući: "Ali predlažem da Indija to uradi zajedno sa Rusijom i Kinom, sa Brazilom, sa drugim zemljama BRIKS-a."





Saks je naveo indijsko predsedavanje BRIKS-om kao glavni razlog zašto je kandidat za posredovanje u miru. "Drugo, nije prijatno sarađivati sa Donaldom Trampom... zato je bolje to raditi zajedno sa partnerima."

Rekao je da veze Indije sa Iranom takođe sežu daleko u prošlost, što je čini idealnim posrednikom.

Saks je opisao zapadne zemlje kao "u vlasništvu i pod upravom" SAD i rekao da Indija ne bi trebalo da ponavlja liniju ovih "vazalnih država".