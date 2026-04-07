Građani Španije smatraju američkog predsednika Donalda Trampa najvećom pretnjom svetskom miru, dvostruko više nego severnokorejskog lidera Kim Džong Una, prema anketi objavljenoj u ponedeljak.

U istraživanju javnog mnjenja, koje je sprovela kompanija 40dB za list El Pais i radio stanicu Kadena SER, Špancima je postavljeno pitanje u kojoj meri pomenuti lideri predstavljaju opasnost po svetski mir.

63 odsto njih je reklo da je Tramp velika pretnja. 53 odsto njih je isto reklo za ruskog predsednika Vladimira Putina, 46 odsto za izraelskog premijera Bendžamina Netanjahua, 33 odsto za iranskog vrhovnog vođu Modžtabu Hamneija, 32 odsto za Džong Una, 20 odsto za kineskog predsednika Si Đinpinga i 9 odsto za predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen.

Kada se dodaju umerenija mišljenja, prema kojima predstavljaju "značajnu opasnost", Tramp je i dalje na vrhu sa ukupno 81 odsto ispitanika koji ga smatraju pretnjom ispred Putina sa 79,3 odsto i Netanjahua sa 71,2 odsto glasova.

Levičari u Španiji imaju najnegativniji stav prema američkom predsedniku, ali čak ni pristalice glavne opozicione Narodne stranke desnog centra nisu naklonjene njemu.

Prethodne ankete su pokazale da se većina Španaca protivi ratu u Iranu, koji su pokrenule SAD i Izrael. Sada, nakon pet nedelja razmene vatre, 56 odsto se protivi nastavku ofanzive.

Oko 57 odsto ispitanika je reklo da podržava odluku španske vlade da vojno ne podrži SAD i Izrael protiv Irana.