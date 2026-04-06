Portparol ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagei izjavio je da postoji "mnogo pitanja i nejasnoća" u vezi sa operacijom, prenosi Tasnim.

"Područje u koje je pao američki pilot u provinciji Kohgilujeh i Bojer-Ahmad udaljeno je od mesta gde su pokušali da slete ili gde su želeli da slete njihove snage u centralnom Iranu", rekao je Bagei.

Prema njegovim rečima, mogućnost da je ovo bila operacija obmane, radi krađe obogaćenog uranijuma nikako ne sme da bude ignorisana.

Američki predsednik Donald Tramp saopštio je juče da su Sjedinjene Američke Države spasile drugog člana posade aviona F-15E koji je oboren u Iranu u petak, nazivajući operaciju "hrabrom akcijom spašavanja", prenosi Tanjug.

