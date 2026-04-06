Kako javljaju lokalni mediji, žena je pala sa 7. sprata zgrade u ulici Reisa Čauševića.

Do nesreće je došlo oko 20 sati, potvrđeno je za portal Radio Sarajevo iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

Prema navodima pomenutog portala, smrtno je stradala žena M.M., rođena 1938. godine, nakon pada sa balkona.

Više detalja nije poznato.

Na mesto događaja odmah su izašli pripadnici Službe hitne medicinske pomoći, mrtvozornik, kao i policijski službenici Odseka kriminalističke policije MUP-a ZDK.

O slučaju je obavešten i dežurni tužilac Tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona.