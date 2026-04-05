Portparol Hamasovog oružanog krila Abu Ubaida rekao je danas da postavljanje pitanja o razoružanju neće biti prihvaćeno.

Hamasovo oružano krilo objavilo je da rasprava o razoružanju grupe pre nego što Izrael u potpunosti sprovede prvu fazu primirja u Gazi, dogovorenog uz posredovanje SAD-a, predstavlja pokušaj nastavka onoga što su nazvali genocidom nad palestinskim narodom.

Pitanje odricanja Hamasa od oružja glavni je problem u pregovorima o sprovođenju plana "Odbora za mir" za Gazu, koji je predložio američki predsednik Donald Tramp, a čiji je cilj učvršćivanje primirja koje je prošlog januara zaustavilo dvogodišnje borbe.

Hamas je rekao posrednicima da neće razgovarati o razoružanju bez garancija da će Izrael potpuno napustiti Gazu, rekla su tri izvora Rojtersu prošle nedelje.

"Ono što neprijatelj danas pokušava nametnuti palestinskom otporu preko naših bratskih posrednika izuzetno je opasno", rekao je portparol.

On je dodao da zahtevi za razoružanje "nisu ništa drugo nego otvoreni pokušaj nastavka genocida nad našim narodom, nešto što nećemo prihvatiti ni pod kojim okolnostima."

Nije jasno da li ovi komentari predstavljaju formalno odbijanje plana razoružanja koji podržavaju SAD, jer politički zvaničnici Hamasa još uvek nisu odgovorili na zahteve za komentar.