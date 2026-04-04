U ponedeljak je američki predsednik Donald Tramp zapretio Iranu oštrim vojnim odgovorom na društvenoj mreži "Truth Social" ako se uskoro ne postigne sporazum i Ormuski moreuz ne bude odmah otvoren za saobraćaj. U poruci je rekao da će, u suprotnom, američke snage „sravniti sa zemljom“ sve elektrane, naftna polja i ostrvo Harg, pa čak i postrojenja za desalinizaciju.
Iako niko ne dovodi u pitanje vojnu superiornost Sjedinjenih Država, analitičari upozoravaju da Vašington možda potcenjuje specifičan način ratovanja Teherana, piše britanski Telegraf.
Premeštanje sukoba u SAD
Iranska takozvana strategija „napredne odbrane“ podrazumeva premeštanje sukoba na teritoriju protivnika, često koristeći nekonvencionalne metode umesto direktne vojne sile.
Sa približavanjem uskršnjih i pashalnih praznika, raste zabrinutost zbog mogućih iranskih napada na američko tlo. Teheran je u prošlosti često tempirao napade na zapadne ciljeve tokom velikih verskih praznika kako bi stvorio snažan psihološki efekat.
Od početka sukoba, dogodila su se najmanje četiri napada ili pokušaja napada u Sjedinjenim Državama – u Ostinu, Njujorku, Norfolku i Vest Blumfildu – za koje se sumnja da su povezani sa ratom u Iranu.
Tajne mreže i insajderske pretnje
Veruje se da Iran razvija tajne operativne mreže u Sjedinjenim Državama više od decenije. Kritičari tvrde da je imigraciona politika tokom mandata Džoa Bajdena dovela do povećanog ulaska iranskih državljana, što je moglo otvoriti prostor za infiltraciju obaveštajnih službi.
Prema podacima Američke granične patrole, više od 1.500 iranskih državljana uhapšeno je između 2021. i 2024. godine, a više od polovine je vraćeno u SAD.
Bivši direktor FBI-ja Kristofer Rej upozorio je 2024. godine da nivo pretnje od stranih terorističkih mreža nije bio ovoliko visok „veoma dugo vremena“.
Sajber ratovanje i ranjiva infrastruktura
Američke obaveštajne agencije smatraju Iran jednom od najvećih sajber pretnji. Teheran ima sofisticirane sajber alate kojima može da cilja vladine institucije, preduzeća i finansijski sektor.
Napadi su već pogodili vodovodne sisteme, bolnice i luke, a posebno je zabrinjavajuća elektroenergetska mreža. Izveštaj američkog GAO iz 2024. godine upozorava da su distributivni sistemi sve ranjiviji zbog sve veće povezanosti industrijskih kontrolnih sistema.
Stejt department je ponudio nagradu do 10 miliona dolara za informacije o iranskim hakerima povezanim sa napadima na stotine računarskih mreža u SAD i inostranstvu. U martu su, prema dostupnim informacijama, iranski sajber akteri napali sisteme kompanije Stryker, ometajući poslovanje.
Otmice i atentati
- Arsenal iranskih metoda uključuje političko nasilje. Veruje se da Teheran održava listu meta među američkim zvaničnicima. FBI je 2024. godine sprečio pokušaj atentata na Donalda Trampa, kada su agenti pod maskom ubica stupili u kontakt sa operativcem Revolucionarne garde. Iako su svi poznati planovi do sada sprečeni, neki su bili veoma blizu realizacije - ističe se u članku.
Početkom meseca, među američkim agencijama je kružio interni dokument koji upozorava na mogućnost napada dronovima na Kaliforniju.
Bespilotne letelice predstavljaju jednu od najopasnijih pretnji jer su lako dostupne, relativno jeftine i teške za otkrivanje. Pored izviđačkih funkcija, mogu nositi i eksplozivno ili čak hemijsko i biološko teretenje.
Sa širenjem njihove upotrebe u civilnom i državnom sektoru, povećava se i broj ljudi koji imaju pristup tehnologiji i znanju za njeno korišćenje, što dodatno povećava rizik.
Hemijsko i biološko oružje
Najnoviji izveštaj američke obaveštajne zajednice upozorava na rastuću pretnju hemijskog i biološkog oružja. Procenjuje se da Iran, zajedno sa Rusijom, Kinom i Severnom Korejom, i dalje ima sposobnost da proizvodi i koristi opasne patogene.
Postoje i indikacije da su pojedinci pokušali da prokrijumčare biološke agense u SAD. Tako je 2024. godine kineski par optužen za uvoz patogena koji izaziva ozbiljne bolesti useva, dok je ranije otkrivena i laboratorija sa hiljadama uzoraka potencijalno opasnih mikroorganizama.
Ako su takve operacije moguće i za druge aktere, upozoravaju stručnjaci, nije isključeno da iranske tajne mreže imaju slične kapacitete.
