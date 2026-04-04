Naredni koraci u američkoj vojnoj kampanji protiv Irana iscrpeće gotovo celokupne zalihe "nevidljivih" krstarećih raketa tipa JASSM-ER, koje će biti povučene iz skladišta namenjenih drugim regionima, izjavio je danas za Blumberg neimenovani izvor koji ima saznanja o tome.



Izvor je rekao da je naredba da se ovo oružje, vredno oko 1,5 miliona dolara po komadu, prebaci iz skladišta na Pacifiku izdata krajem marta.

Rakete iz drugih američkih baza, uključujući i teritoriju SAD, biće premeštene u baze američke Centralne komande ili u Ferford u Velikoj Britaniji, naveo je izvor, koji nije želeo da bude imenovan.

Nakon tih premeštanja, za ostatak sveta ostaće na raspolaganju samo oko 425 raketa JASSM-ER, od ukupno 2.300 koliko ih je bilo pre rata, navodi Blumberg i dodaje da je to otprilike dovoljno za jednu misiju 17 bombardera B-1B.

Još oko 75 raketa je neupotrebljivo zbog oštećenja ili tehničkih kvarova.

JASSM-ER (raketa vazduh–zemlja produženog dometa) može da leti više od 965 kilometara i projektovana je da pogađa ciljeve sa bezbedne udaljenosti, kako bi izbegla protivničku protivvazdušnu odbranu.

Zajedno sa verzijom kraćeg dometa JASSM (oko 400 kilometara), oko dve trećine američkih zaliha ovih raketa već je namenjeno ratu protiv Irana, rekao je izvor.

SAD u velikoj meri koriste oružje dugog dometa poput JASSM-ER, čime smanjuju rizik po svoje vojnike, ali istovremeno iscrpljuju zalihe sistema namenjenih za potencijalno jače protivnike, poput Kine, navodi Blumberg.

U prve četiri nedelje rata američke operacije na Teheran potrošeno je više od 1.000 raketa JASSM-ER, rekao je neimenovani izvor.

On je naveo da je 47 takvih raketa ispaljeno tokom operacije hvatanja bivšeg predsednika Venecuele Nikolasa Madura.

Kompanija Lokhid Martin planira da 2026. proizvede 396 raketa produženog dometa, ali bi proizvodnja mogla da dostigne i do 860 godišnje ako se kapaciteti u potpunosti usmere na JASSM.

Američka Centralna komanda i Ministarstvo odbrane nisu za sada odgovorile na zahteve da pruže komentar.