Posle vikenda obeleženog jednim od najtežih iranskih napada balističkim raketama na ciljeve u Zalivu od početka sukoba, sve efikasniji udari iscrpeli su najmanje 2.400 presretača, što je broj blizak poznatim predratnim zalihama tih zemalja, navodi Blumberg.

Uprkos kontinuiranim vazdušnim udarima SAD i Izraela, Iran je od početka rata 28. februara lansirao gotovo 1.200 balističkih raketa i 4.000 improvizovanih krstarećih dronova tipa "šahed" na zemlje Zaliva, prema zvaničnim podacima tih država.

Analitičari upozoravaju da se države regiona u velikoj meri oslanjaju na podršku Vašingtona kako bi održale sposobnost odbrane.

"Bez aktivne podrške SAD, većina zemalja ne bi imala čime da se brani od iranskih raketa", ocenila je viša saradnica istraživačkog centra Stimson, Keli Griko.

Talasi napada tokom vikenda uključivali su i do 40 lansiranja dnevno, što je dvostruko više od proseka.

Načelo protivraketne odbrane podrazumeva ispaljivanje najmanje dve rakete na svaki cilj, što znači da je tokom sukoba ispaljeno najmanje 2.400 presretača, a verovatno i znatno više.

Većinu čine rakete sistema patriot kojih su zemlje Zaliva pre rata imale manje od 2.800.

Iako američko Ministarstvo odbrane tvrdi da raspolaže dovoljnim količinama municije, proizvodni kapaciteti ukazuju da će obnavljanje zaliha biti spor proces, navodi Blumberg.

Analitičari ocenjuju da bi produženo američko angažovanje u ratu sa Iranom moglo značajno da optereti vojne zalihe SAD i utiče na njihovu stratešku spremnost.

Zabrinutost je izražena i među saveznicima širom sveta, jer se deo naoružanja preusmerava ka Bliskom istoku, uključujući i moguće isporuke namenjene Ukrajini.

U kratkom roku, sukob sa Iranom predstavlja taktički uspeh za SAD, ali bi zbog velikog trošenja presretača i ograničenih proizvodnih kapaciteta mogao da dovede do strateških slabosti u srednjem roku, ocenjuju analitičari.

Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su 28. februara ujutro Iran u, kako je saopšteno, "preventivnim napadima", do kojih je došlo nakon neuspeha tokom više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu.

Iran je zatim pokrenuo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.