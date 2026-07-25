Vučić kaže da mu je danas 10. put da kao predsednik republike dočekuje nove oficire Vojske Srbije.

"Kao što možemo da vidite, promenili smo uslove ovde na akademiji, i gotovo sve smo renovirali, ali uvek nam preostaje još toga da unapredimo i uradimo", rekao je predsednik.

Naglasio je da su uslovi života naših vojnika drastično promenjeni.

"Pre samo 12 godina prosečna plata je bila oko 300 evra. Danas je značajno viša od 1.200 evra. U međuvremenu smo se značajno opremili, i postali smo neuporedivo snažnija armija. To smo uradili ne da pretimo bilo kome, već zato što smo naučili gorke lekcije iz istorije, kada god smo bili slabi, dolazili su da nas unize", kazao je Vučić.