Podsećamo, Miljuš se juče putem zvaničnog naloga SSP oglasio na društvenoj mreži X i najavio zatvaranje Pinka i Informera. Na ovo su reagovali korisnici društvenih mreža, ukazujući na to da bi povratak bivše vlasti značio i povratak u mračnu prošlost:

"Samo Branko Miljuš nemoj da nam najavljuje medijski mrak i gašenje medija, pokazao je već u praksi kako bi ih on gasio!", stoji u objavi.

Ana Stevanović reagovala je iz drugačijeg ugla, podsećajući na to kako je Miljuš nekada govorio a kako zbori sada: