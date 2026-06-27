"Pre godinu i po dana pokušali su da nam sruše zemlju, pokušali su spolja da nam unište Srbiju, zašto bi im odgovaralo da Srbija napreduje brže od drugih? Snažnije, jače. Nikada nisu hteli. Hteli su Srbiju na kolenima. Fakultete i škole su pretvorile u odbore političkih stranaka. Hteli su da kažu da nemate pravo da mislite drugačije. Pokušali su da ukinu demokratiju."