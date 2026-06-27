Protesti su počeli zbog planirane izgradnje luksuznog turističkog kompleksa u Zvernecu, u blizini Valone, ali su u međuvremenu prerasli u širi antivladin pokret čiji učesnici, pored obustave projekta, traže i ostavku premijera Edi Rama.

Protesti su dobili naziv "Flamingo revolucija“ po zaštićenom području koje predstavlja stanište velikog broja flamingosa.

Rama je ranije optužio dve osobe za veze sa iranskim režimom. Među njima je propovednica sa Kosova Ikbala Huduti, kojoj su albanske vlasti zabranile ulazak u zemlju na 15 godina, uz obrazloženje da predstavlja pretnju po nacionalnu bezbednost. Premijer je kao drugu osobu označio Dritana Godžaja, tvrdeći da zastupa interese Teherana.

Iz Vlade Albanije poručuju da se optužbe ne zasnivaju na pretpostavkama, već na proverenim informacijama, naglašavajući da će nadležne institucije nastaviti da prate i preduzimaju preventivne mere protiv svih aktivnosti koje bi mogle da ugroze bezbednost države.

Kako navode, Iran je jedan od aktera koji se nalazi pod posebnim nadzorom.