Univerzitetski profesor Ognjen Radonjić, jedan od blokaderskih ideologa, najavio je nasilje na ulicama ukoliko opozicija izgubi na izborima. On je svoju skandaloznu izjavu opravdao rečima da opozicionari moraju da budu spremni na sve, kao i da to mora da bude suština plenumaškog pokreta.

Radonjić je tokom gostovanja na tajkunskoj N1 rekao da i dalje čvrsto veruje da takozvani studenti u blokadi mogu sa svojom listom da pobede na izborima.

Na pitanje voditeljke: „Na šta treba biti spreman, odnosno na kakvu kampanju?", odgovorio je:

- Pa, morate biti spremni na ono što je do vas. Kada oni izađu u 10 sati uveče i kažu: „Mi smo pobedili“, šta mi radimo? To je ključno. U tih par minuta će se svesti cela naša borba.

Radonjić je dodao da je takozvana studentska lista jedini pravi izbor na budućim izborima.

- Mislim na studentsku listu kao jedinu racionalnu opciju, da sve proevropske stranke stanu iza studentske liste. Ostalima ne sporim političku utakmicu, ali mislim da je to najracionalnije rešenje u smislu istog zahteva - smatra Radonjić.

On je potom izneo još jednu šokantnu tvrdnju, odnosno da bi rektor Đokić mogao da uništi budućnost čitave generacije studenata.

- Svi akti i dokumenti koje budu doneli na Medicinskom fakultetu u ovom sastavu mogu da budu oboreni - rekao je Radonjić, a na konstataciju voditeljke: „Diplome na primer, je l'?“, on je poručio:

- Pa, neće ih potpisivati rektor. Nema diploma!

Da podsetimo, pre nekoliko dana je pravu pozadinu plenumaškog pokreta otkrio blokaderski analitičar Dragomir Anđelković, koji je priznao da rektor Vladan Đokić koristi takozvane studente u blokadi za svoje privatne ciljeve, odnosno osnivanje političke partije.

Prema nezvaničnim informacijama, Đokić u tajnosti već pravi plan o formiranju sopstvene partije, ali sa realizacijom čeka da prođu izbori kako ne bi u startu odbio građane.

- Radi na formiranju svoje partije koja ne bi bila lansirana dok ne prođu izbori. Jer onda bi građani bili na neki način oterani od njega. Niko normalan ne misli sada da će mladi ljudi od 20 godina moći da upravljaju zemljom i da donesu spas - poručio je Anđelković.

Ješić: Demokratsku stranku vode bezobrazni glupani

Bivši funkcioner Demokratske stranke Goran Ješić poručio je da tu stranku sada vode „glupi i bezobrazni ljudi“.

On je rekao da mesecima čita i sluša šta neki iz DS-a govore o opoziciji i da se svim snagama suzdržava da odgovori na to, ali da sve ima svoje granice.

„Ovaj nivo gluposti i bezobrazluka je prešao svaku meru, a sve vreme se pravimo da su ti pojedinci kao normalni“, naveo je Ješić na mreži Iks.