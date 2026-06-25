Novinar blokader koji koristi pseudonim "Radomir Martin" na društvenoj mreži "Iks" okačio je snimak na kojem predsednik SNS Miloš Vučević, predsednica Narodne Skupštine Ana Brnabić i ministar Siniša Mali pozivaju građane da dođu na veliki skup 27. juna.

Na snimku njih troje nose šešire u cevenoj, plavoj i beloj boji koji simbolizuju zastavu Srbije.

U komentaru snimka on je napisao:

"Ti smešni šeširi će vam biti oduzeti pri odlasku u zatvor."

Na to je odgovorila Gordana Uzelac:

"Smešan si samo ti. Čovek bi od ovog 'hrabrog' novinara očekivao pitanja i argumente, a ne presude preko društvenih mreža. To je taj 'profesionalizam'."