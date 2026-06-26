OVAN

POSAO: Niste zadovoljni saradnjom sa kolegama niti rezultatima rada. Dobijate tajne i poverljive informacije koje vam pomažu da na pravi način usmerite poslovnu delatnost.

LJUBAV: Zaljubljeni ste i zadovoljni odnosom. Imate utisak da ste zreli da vezu povedete na viši nivo. Spremni za obavezivanje, ali još uvek partneru ne iznosite konkretan predlog.

ZDRAVLJE: U toku je period povoljan za javljanje problema vezanih za nerve, cirkulaciju i pritisak. Koristite redovnu terapiju koja vam omogućava da probleme držite pod kontrolom.

BIK

POSAO: Finasijska situacija je jako loša i pokušavate da obezbedite priliv novca. Potraga za sponzorom ne daje rezultate. Obraćate se za pomoć banci, ali vas isto odbijaju.

LJUBAV: Gajite interesovanje prema osobi za koju niste sigurni na koji način vas posmatra. Insistirate na druženju, ali još uvek ne pokazujete otvoreno da vas zanima veza.

ZDRAVLJE: Imunitet je u padu. Potrebno je da odradite sve što je u vašoj moći da ga podignete i na taj način sprečite moguće probleme. Niste najbolje raspoloženi.

BLIZANCI

POSAO: Zadovoljni ste saradnjom sa inostranim saradnicima. Što se tiče obaveza vezanih za domaći teren prisutne su veće teškoće koje onemogućavaju normalnu realizaciju planova.

LJUBAV: Jako vam je stalo do partnera. Primećujete da njegova osećanja prema vama nisu ista i da je došlo do udaljavanja. Nedostaje vam vreme kada ste bili posvećeni jedno drugom.

ZDRAVLJE: Ukoliko ste muškarac mogući su problemi sa urogenitalnim sistemom. Generalno su mogući i problemi sa bubrezima i to kod oba pola. Reagujete na vreme!

RAK

POSAO: Posao se ne odvija kako želite. Očekuje vas priliv novca. To pozitivno deluje na vas tako da se sa mnogo više snage i optimizma fokusirate na poslovne obaveze.

LJUBAV: Niste zadovoljni odnosom sa bračnim partnerom. Smeta vam što ste zajedno po navici, radi forme. Ono što vam je najbitnije, a to su emocije, su se izgubile.

ZDRAVLJE: Razmišljate da promenite svoje navike i da se posvetite zdravijem načinu života. U tom cilju planirate da povedete računa o ishrani i da vremenom izbacite cigarete.

LAV

POSAO: Svojim stavom odudarate od kolega. Dok su svi neraspoloženi zbog loše poslovne situacije, vi ste sigurni da napori nisu uzaludni i da ćete sigurno postići željene rezultate.

LJUBAV: Nezadovoljni ste vezom. Prilično ste nesigurni i u svoje emocije i u emocije partnera. Drugoj strani je stalo do vas i strpljivo čeka da vi otkrijete šta želite.

ZDRAVLJE: Zdravlje je generalno solidno. Jedino treba da obratite pažnju na neke delove koji su spoljni i mogu imati i estetsku funkciju, na primer, kožu, kosu i zube.

DEVICA

POSAO: Ne uspevate da uspostavite harmoničku komunikaciju sa kolegama. Njihove ideje ne samo da smatrate neprihvatljivim, nego vas iritiraju. Nije vam jasno zašto insistiraju na njima.

LJUBAV: Imate redovnu komunikaciju sa osobom koja živi u inostranstvu. Niste sigurni da li će daljina negativno da utiče na odnos, ali za sada imate utisak da vam daljina ne smeta.

ZDRAVLJE: Skloni ste promenama raspoloženja, razražljivi, spremni da planete zbog najmanje sitnice. Neophodno je da posvetite više vremena odmoru i da se opustite.

VAGA

POSAO: Dobijate novu poslovnu ponudu. Kako ste zadovoljni sadašnjim poslom i finansijama nemate nikakav interes niti zelju da novu ponudu prihvatite.

LJUBAV: Preterujete sa ljubomorom. Partner je bio puno puta tolerantan prema vašim ispadima. Sada je situacija drugačija, jer više nije siguran da mu odgovarate.

ZDRAVLJE: Zdravlje je stabilno. Za vas je jako bitno da se dovoljno odmarate i redovno spavate. Prepuštate se stvarima koje vam prijaju i koje vas opuštaju.

ŠKORPIJA

POSAO: Prilično ste energični i samouvereni. Nameračili ste se da određene poslovne teškoće savladate koje vas koče duži vremenski period. Konačno uzimate stvari u svoje ruke.

LJUBAV: Nezadovoljni ste odnosom sa partnerom. Kriza dugo traje. Niti ste vi zadovoljni niti on. Smatrate da je vreme da se odnos razjasni i spremni ste da prihvatite prekid braka.

ZDRAVLJE: Potrebno je da obratite pažnju na kosti. Donji deo leđa je naročito osetljiv. Možete imati problema sa zglobovima, rezumom, kolenima. Uzmite neki suplement.

STRELAC

POSAO: Prilično ste zabrinuti zbog poslovne situacije. Obim posla je smanjen, a obaveze koje su pred vama ne možete da odradite zbog neplaniranih teškoća.

LJUBAV: Niste preterano fokusirani na emotivnu sferu. Svu svoju energiju ulažete u poboljšanje finansija. Tek kada njih budete stabilizovali, okrenućete se polju ljubavi.

ZDRAVLJE: Očekuju vas problemi sa štitnom žlezdom. Problemi imaju potencijal da traju duži vremenski period. Neophodno je da reagujete na vreme i obratite se za pomoć lekaru.

JARAC

POSAO: Ne prija vam situacija na poslu. Imate utisak da organizacija ne postoji, da se planovi menjaju kako kome i kada odgovara i da zbog toga vaše obaveze trpe.

LJUBAV: Emotivna sfera vas uopšte ne zanima. Iako ste u prilici da upoznajete nove ljude, niti ste u potrazi za novim partnerom niti vas je iko koga ste upoznali zainteresovao.

ZDRAVLJE: Nervi su vam prilično osetljivi. Skloni ste neraspoloženju, nerviranju, ispadanju iz takta. Jako je bitno da se dobro odmorite i da svesno izbegavate stresne situacije.

VODOLIJA

POSAO: Prilično ste zabrinuti. Obim posla je prilično ograničen, a finansijsko stanje izaziva paniku. Zanima vas uzimanje kredita ili pozajmice i u tom smeru se angažujete.

LJUBAV: Odličan dan za novo poznanstvo. Drugu stranu upoznajete preko posla. To vam omogućava da se raspitate i dobijete informacije iz prve ruke. Sve što ste čuli je pozitivno.

ZDRAVLJE: Stanje je stabilno. Bilo bi dobro da povedete računa o koži, kosi i genitalijama. Ukoliko davno niste bili kod ginekologa sada je odlično vreme da to uradite.

RIBE

POSAO: Posvećeni ste poslu i zadovoljni kako se on razvija. Situacija je stabilna i ne očekujete nikakve teškoće u toj oblasti. Rezultati rada i nadoknada su zadovoljavajući.

LJUBAV: Situacija u braku je stabilna. Partner je malo nervozan, ali vi se trudite da mu pružite podršku i da ga opustite. Partneru jako prija briga koju pokazujete.

ZDRAVLJE: Zdravlje je stabilno. Imunitet vam je dobar. Povoljan je dan za posvećivanje stvarima koje vas opuštaju i prijaju. Vama su dobar san i odmor jako bitni.