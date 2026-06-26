Deonica Adrani-Preljina svečano se otvara sutra u 17.00 časova, najavljeno je iz Predsedništva Srbije.

Reč je o deonici autoputa od petlje Adrani do petlje Preljina u dužini od 28,71 kilometar.

Moravski koridor ukupno će biti dug 112,37 km i povezaće Pojate i Preljinu, odnosno Rasinski, Raški i Moravički okrug.

U aprilu 2023. godine, puštena je u saobraćaj deonica od Pojata do Makrešana, a u decembru 2023. godine od Makrešana do Kruševca (Koševi ).

Zatim je u decembru 2024. godine puštena deonica od Kruševca (Koševi) do Vrnjačke Banje, a u decembru 2025. godine za saobraćaj je otvorena i deonica Vrnjačka Banja - Vrba dužine 14 km.

Sa otvaranjem deonice od Kraljeva do Čačka dužine 28,7 km biće otvoreno ukupno 100,34 km Moravskog koridora.

Na deonici Kraljevo - Čačak (Adrani - Preljina), dužine 28,71 km izgrađena je denivelisana raskrsnica "Adrani", koja omogućava vezu Moravskog koridora sa postojećim držanim putem IB reda 22 ( Ibarska magistrala), kao i denivelisana raskrsnica Čačak Istok (nova Preljina), koja omogućava vezu Moravskog koridora sa postojećim državnim putevima IB 22 (Ibarska magistrala) i IB 23 (Preljina-Čačak-Požega).

Takođe, izgrađen je deo denivelisane raskrsnice "Katrga", koja će povezivati Moravski koridor sa budućom brzom saobraćajnicom Gružanski koridor i Ibarskom magistralom.

Na ovoj deonici izgrađeno je 16 mostova, četiri nadvožnjaka i sedam podvožnjaka.

Takođe, na ovom delu autoputa izgrađena su dva objekta hidrotehničkog uređenja Zapadne Morave (Objekat 17 i Objekat 18), ukupne dužine 25,25 km, kao i 4,85 km lokalnih puteva.

U okviru projekta izgradnje Moravskog koridora izvode se i radovi na hidrotehničkom uređenju reke Zapadna Morava, u dužini od oko 60 km, čime se autoput štiti od velikih voda Zapadne Morave, ali se povećava i stepen zaštite od poplava okolnog područja, što ima značajan pozitivan efekat na stanovništvo i privredu ovog područja.

Autoput se gradi za računsku brzinu od 130 kilometara na čas, sa širinom od ukupno 30 metara (što je za skoro dva metra šire od ostalih autoputeva u Republici Srbiji, čime će se obezbediti dodatni komfor i povećati bezbednost odvijanja saobraćaja.

Vreme putovanja od Beograda do Kraljeva, povezanim autoputevima "Miloš Veliki" i Moravski koridor, preko Preljine, sada će biti sat i 15 minuta.

Uporedo sa izgradnjom ove deonice, izvode se radovi na ostatku pojekta odnosno od Vrbe do Adrana, u dužini od oko 12 km.

Moravski koridor je prvi digitalni koridor u Srbiji, koji omogućava brzu i pouzdanu razmenu informacija, u cilju bezbednog odvijanja saobraćaja.

Novi autoput značajno doprinosi razvoju lokalnih opština i sredina kroz koje prolazi, i predstavlja ogromnu šansu za domaću privredu i industriju.

Dobrobit izgradnje direktno će osetiti stanovnici Ćićevca, Varvarina, Kruševca, Trstenika, Vrnjačke Banje, Kraljeva i Čačka, kažu u Koridorima Srbije.

Izvođač radova je američko - turski konzorcijum "Bechtel-Enka"