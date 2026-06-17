Đokić je, naime, posetio srpski manastir na Svetoj gori u sklopu svoje političke kampanje, a da je to zaista tako, ukazuje činjenica da je iguman Metodije izbegao da se sastane sa njim, navodi list. Da skandal bude veći, Đokić je na Svetu Goru otišao nenajavljeno i bez blagoslova, što ukazuje na to da blokaderi pokušavaju da se "operu" od napada na više od milion i sto hiljada građana koji su se poklonili i celivali Bogorodičin pojas u Beogradu.

Klasična nameštaljka

Dragan J. Vučićević, glavni urednik Informera, kaže da je u javnosti predstavljeno da se Đokić jednostavno pojavio na Hilandaru i da je tamo slučajno fotografisan.

- Istina je drugačija. Đokić je pokušao da se predstavi kao vernik, iako postoje prethodni snimci na kojima se vidi da ne ume ni pravilno da se prekrsti. Sveta Gora nalazi se pod jurisdikcijom Vaseljenske patrijaršije, koja ima pravo da svoje monahe upućuje u određene manastire. Taj monah, koji je bio sa Đokićem, delegiran je na Hilandar, a zanimljivo je da je zamonašen nakon svega tri meseca iskušeničkog staža, što je sumnjivo - ističe Vučićević.

Dodao je da Sveta Gora ima poseban autonomni status, pa grčke vlasti i policija na njenoj teritoriji postupaju u skladu sa posebnim pravilima i uz saglasnost nadležnih organa Svete Gore kada je to potrebno.

- Ja sam išao na Svetu Goru, vizu tražiš direktno od manastira. Na Hilandaru je svetosavski tipik na delu, a po njemu svako ko zatraži blagoslov mora da ga dobije. Đokić je u posetu monasima došao bez najave i počasti. Niko ga nije primio. Iguman Hilandara je bio u Novom Sadu, a Đokić je baš tada otišao na Svetu Goru. Izgleda kao da Hilandar podržava Đokića, a iz Hilandara se ne mešaju u to. Napadali su SPC kada je Pojas Presvete Bogorodice bio u Srbiji, pa se sada vade iz tog napada tako što Đokića šalju na Hilandar. Niko Đokića nije primio iz uprave manastira, a iguman u tom trenutku nije ni znao za njegov dolazak - naglašava Vučićević.

Prema njegovim rečima, svi koji budu zvanično primljeni najavljuju se preko Zadužbine Hilandara u Beogradu.

- Važno je naglasiti da je laž da je Đokić stajao na počasnom mestu. Njega je u manastir uveo monah koji nije deo bratstva Hilandara. Đokić nije uradio veliku metaniju ispred Bogorodice Trojeručice, igumanije manastira Hilandara. Bio je oslonjen o drvene klupe koje služe za monahe koji su i po 20 sati u molitvi. Tu obični gosti i hodočasnici nikada ne sedaju i ne oslanjaju se. A ovako kako je Đokić ušao, u majici kratkih rukava i u farmerkama, sve govori o njemu - podvlači Vučićević.

Vrhunac licemerja

Poslanik SNS Dejan Bulatović ocenjuje da sve ovo predstavlja vrhunac licemerja i potpunog odsustva elementarnog vaspitanja novopečenog političara Vladana Đokića.

- Čovek koji se mesecima krije iza nekakvih blokada i pokušava da glumi moralnu vertikalu našeg društva otišao je u našu najveću svetinju ne kao vernik i hodočasnik, već kao običan politički profiter i huligan. Sramotno je i nedopustivo da se ovaj političar u hilandarskoj crkvi ponaša kao da je u kafani. Dok monasi smerno i skrušeno provode i po dvadeset sati u molitvi, Đokić se bahato oslanja na drvene klupe rezervisane za bratstvo manastira, pokazujući da ne poštuje ni svetosavski tipik, ni tradiciju, niti ume pravilno da se prekrsti. Jasno je da je ova poseta bila jeftin pokušaj političkog marketinga i manipulacije, sa ciljem da se stvori lažni utisak kako Hilandar i crkva podržavaju njegove blokade i destrukciju države. Đokić je dokazao da isključivo gleda kako da nanese štetu sopstvenoj državi i narodu, pa makar i po cenu skrnavljenja ugleda manastira Hilandara - zaključuje Bulatović.