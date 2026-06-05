Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas na samit EU-Zapadni Balkan u Tivtu i tom prilikom upitan odgovrio je na pitanje novinara da li će uprkos nelagodama prijateljska ruka biti ispružena Crnoj Gori.

- Nema sumnje, ljudi u CG su naše sestre i braća, može neko da piše šta hoće po zidovima, na tarabama svašta piše, ali se niko ne zaleće. Ovde živi bratski narod i naš odnos će uvek biti takav. Sinoć sam razgovarao sa pripadnicima bezbednosnih službi, naš bratski narod je dobrodošao u Srbiji. A to što su neki pokušali da naprave za sebe napadima na Srbiju, da sebi podignu značaj, to govori o njima i nimalo o nama - rekao je Vučić.

Celo obraćanje predsednika Vučića možete pogledati u našoj posebnoj vesti OVDE.