Napadi na Vučića i SPC iz Crne Gore pojačani posle priča o Đukanoviću

On je ocenio da pojedini potezi Podgorice prema Beogradu nisu racionalni i izrazio nerazumevanje zbog, kako tvrdi, politike udaljavanja od Srbije zarad evropskih integracija.

„Samo jednu stvar da vam kažem. Oni imaju pravo na svoju budućnost kakvu žele.

Nemaju pravo da falsifikuju istoriju i nemaju pravo da nama određuju kako ćemo da gledamo na istorijske činjenice.

Imaju pravo da ne poštuju tuđa mišljenja, ali ne mogu da ih zabrane.

Sa druge strane, države postupaju u skladu sa principima reciprociteta i u skladu sa tim ćemo se i mi ponašati.

Kada sam rekao da ne treba da radimo istu stvar, svi moji savetnici su mi s pravom rekli da predstavljam državu i da moramo da se ponašamo u skladu sa principima reciprociteta.

Ako oni bez ikakvog razloga nekome zabrane ulazak zbog jedne emisije ili jedne izgovorene reči, onda mora da postoji odgovor. Tako države funkcionišu.

Ja samo ne razumem da li je moguće da zbog toga što im neki ambasadori kažu da će biti bliže Evropskoj uniji ukoliko se više okreću protiv Srbije i češće je vređaju, oni to zaista prihvataju.

To je kao kada učestvujete u revoluciji pa vam adrenalin zamagli pogled na stvari i više ne vidite šta je racionalno i ozbiljno.

Ne razumem, da budem sasvim iskren, zašto to rade.“