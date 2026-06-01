Voditeljka Olja Bećković je svoje goste pitala "kako vide redove ispred Hrama Svetog Save i poklanjanje pojasu Presvete Bogorodice?", nakon čega su Marija Vasić, vođa blokadera iz Novog Sada i Vukašin Milićević i DS izvređali vernike SPC-a.

"Ja sam potpuno sigurna da svi moji đaci znaju šta je to, jer smo mi pre dve nedelje radili primitivne magijske obrede i to je čist fetišizam. Dakle, pridavanje natprirodnih svojstava predmetima i verovanje u neke njihove natprirodne moći, jeste fetišizacija. U sociologiji potiče od 'fetića' - portugalske reči. Mi smo to bukvalno radili i njima je potpuno jasno da je to fetišizam i da je to jedan, po Dirkemu, od najprimitivnijih magijsko-paganskih običaja.", rekla je Marija Vasić, vođa blokadera iz Novog Sada.

Vukašin Milićević iz DS je potom izjavio:

"Hteo sam bukvalno istim rečima da počnem, pošto sam pretpostavljao da da će ovo biti tema. Dakle, ovo je ogled u realnom vremenu iz sociologije, antropologije, psihologije i u konačnom i teologije."

SPC: Od Spasovdana se 478.000 vernika poklonilo Bogorodičinom pojasu

Inače, kako je saopštila SPC, od Spasovdana do nedelje uveče Čudesnom pojasu Presvete Bogorodice u Hramu Svetog Save poklonilo se 478.000 vernika.

"Povodom nagađanja i pretpostavki o broju vernih koji su se poklonili Čudesnom pojasu Presvete Bogorodice obaveštavamo javnost da Uprava Hrama Svetog Save o tome vodi tačnu evidenciju, prvenstveno iz bezbednosnih razloga", navodi se u saopštenju.

Kako je precizirano, od unošenja Pojasa na Spasovdan, 21. maja uveče, pa do 31. maja u 20.35 časova, kroz Hram Svetog Save je prošlo 478.000 vernika.

Časni pojas Presvete Bogorodice u prestonom hramu Svetog Save biće sve do subote, 6. juna 2026. godine, kada će, posle svete liturgije koju će predvoditi patrijarh srpski Porfirije, biti svečano ispraćen u manastir Vatoped na Svetoj Gori Atonskoj.

