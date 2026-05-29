Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je juče da je protest koji je u organizaciji blokadera održan na Slaviji bio potpuno besmislen, ali da nastavlja da poziva na dijalog i razgovor i istakao da on ima velike snove za Srbiju, želi da dovede još fabrika, izgradi još puteva i da Srbija nastavi da se razvija.

Odgovarajući na pitanje novinara u Šangaju poslednjeg dana posete Kini, upitan da prokomentariše izjavu psihologa i bivšeg potpredsednika Vlade Srbije Žarka Koraća, koji kaže da bi trebalo da ga brine nedavno održani protest na Slaviji i da je on na njegovom mestu ne bi mirno spavao, Vučić je rekao da nema razloga da nemirno spava zbog tog protesta jer je on bio besmislen.

- Na Slaviji je sve u redu, koliko sam ja obavešten, nisam razumeo o čemu je tu reč, a što se tiče nemirnog spavanja - odavno ne spavam mirno. Nemirno spavam zbog drugih stvari koje nemaju veze s njima - rekao je Vučić medijima.

Dodao je da ne spava zato što ima još mnogo posla koji želi da uradi kako bi nastavio da razvija Srbiju.

- Sanjam velike snove. Imam ogromne, velike i visoke ciljeve koje moram da ostvarim i od tolike energije ja ne mogu da spavam. Ja moram da razmišljam o tome kako ću to sve da ostvarim, kako ćemo te rezultate da napravimo. Ljudi imaju različite snove, oni sanjaju kako da me biju i kako da me ubiju - rekao je Vučić.

S tim u vezi, naveo je da on sanja kako da dovede fabrike u Srbiju i kako da Srbija nastavi da se razvija.

- Ja sanjam kako da proizvodimo robote, kako da pravimo veštačku inteligenciju, fabrike, kako da pravimo nove puteve. Zamislite moju sramotu u Đasingu kad sam video, nisam znao šta sa sobom da radim kad su mi rekli da na duplo manjoj teritoriji imaju 5.000 kilometara auto-puteva. Sad kad se vratim, pritisak na Sinišu, pritisak na sve da vidimo kako da gradimo više. Nije dovoljno. Džabe što smo za 10 godina uradili više nego svi ostali za 70 godina. Nije dovoljno. To su moji snovi, to je ono što mi unosi nemir uvek. Hoćemo li stići sve, hoćemo li stići da uradimo Ekspo - rekao je Vučić.

Podsetio je da se već godinu i po dana preti njemu i njegovoj porodici.

- Ako neko ima potrebu da stalno viče 'prebiću te', 'ubiću te', 'plivaćeš', 'skakaćeš', 'jurićemo te ovde', 'jurićemo te onde'… Hajde, bre, više ljudi, čekam već godinu i po dana, pretite mojoj deci, pretite meni, uradite već jednom nešto - rekao je Vučić.

Dodao je da će on uprkos svemu tome nastaviti da ih poziva na dijalog i razgovor.

- Ja neću to vama da radim, ja ću da vas zovem na razgovor. Ako vi sebe tešite jednim protestom koji je bio potpuno besmislen, džabe ste potrošili pare. Ništa nisu rekli, ništa nisu uradili osim što su pokazali da su siledžije. Hvala im na tome što se izbora tiče, a ne mogu da im zahvaljujem što se države tiče. Što se države tiče, uvek ću to da osudim, a što se izbora tiče - hvala im. Kao da sam im ja rekao šta da rade u tom smislu. Ali ne mogu da podržim to kao predsednik Republike - rekao je Vučić.

Srbija ide u nebesa onog sekunda kada prvi robot izađe iz fabrike

Vučić je ocenio da je njegova poseta Kini bila izuzetno uspešna i najavio nove potencijalne investicije u Srbiju vredne stotine miliona evra.

- Sačekaću da završimo taj naš posao. Verujem da ćemo mnogo toga da završimo u junu i julu - izjavio je Vučić u obraćanju iz Šangaja na kraju petodnevne zvanične posete Kini.

Dodao je da Srbija mora da ulaže u nove tehnologije ukoliko želi da zadrži konkurentnost u regionu.

- Srbija ode u nebesa onog sekunda u odnosu na sve druge u regionu kad prvi robot izađe iz fabrike. I to je razlika koju više neće stići - naveo je predsednik Srbije.

Ponosan sam na sve što smo postigli u Kini, za pet dana sastanci sa 29 kompanija

Predsednik Srbije izjavio je u Šangaju, završavajući višednevnu zvaničnu posetu Kini, da je ponosan na sve što je Srbija postigla u prethodnih pet dana i naveo da je imao razgovore sa predstavnicima 29 kineskih kompanija tokom najduže bilateralne posete koju je imao do sada.

Vučić je rekao da je urađeno mnogo dobrih stvari za Srbiju i da je interesovanje kineskih kompanija bilo toliko da je mogao da se sastane sa još 50 kompanija.

Istakao je da oseća ogromnu čast i ponos zbog svega što su domaćini priredili njemu i državnoj delegaciji i da im je beskrajno zahvalan.

Vojska pravi kvantni skok, biće snažan odvraćajući faktor

Veoma sam zadovoljan razgovorima s predstavnicima namenske industrije Kine, poručio je juče Vučić, i istakao da će Vojska Srbije nastaviti da raste i da se modernizuje, kao i da će biti dovoljno snažna da zaštiti zemlju od svakoga i da bude izuzetno jak odvraćajući faktor. On je rekao da naša armija pravi kvantne skokove i da će narednih dana biti objavljeni detalji o novim nabavkama naoružanja iz nekih drugih zemalja.

- Šta je to što smo uzimali i šta je to što stiže, jer oni imaju obavezu da to objave, mi nemamo. U svakom slučaju, naša vojska će biti dovoljno snažna da nas zaštiti od svakoga i da bude izuzetno jak odvraćajući faktor - rekao je Vučić.