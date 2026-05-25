Vučić je u Pekingu, odgovarajući na pitanja novinara o sastanku sa Vang Huningom i da li je ova poseta značajna više za Srbiju ekonomski ili politički, kazao da u Kini stvari funkcionišu tako što kompanije prvo moraju da čuju od kineskog predsednika Si Đinpinga i premijera Li Đijanga poruke.

"Mi prvo imamo razgovore sa predsednikom Sijem i sa premijerom Lijem, a onda idemo u razgovore sa kompanijama, jer kada oni nas vide sa predsednikom Sijem, kada čuju poruke od predsednika Sija, onda su nama vrata širom otvorena", kazao je Vučić.

Dodao je da je politika ta koja otvara širom vrata ekonomskom napretku.

"Tako to funkcioniše u Kini. Tako to inače funkcioniše svuda, samo se neki prave da to nije tako. Ovde to tako funkcioniše, otvoreno, transparentno i čisto", naveo je Vučić.

Prema njegovim rečima, sa Vang Huningom koji je rekao da su Vučić i Si napravili prekretnicu u odnosima Srbije i Kine, razgovarao je o tome kako se vrše pritisci na male zemlje.

"Mnogo sam od njega naučio. I kako se vrši pritisak kroz sve sfere društvenog života. Apsolutno kroz sve, od etničkih pitanja, religijskih pitanja, preko prosvete, zdravstva, javnih preduzeća, svega drugog. Govorio je o tome koliko je teško voditi suverenu i nezavisnu politiku, ali da to na kraju donosi rezultat u određenim zemljama", rekao je Vučić.

Vang Huning misli da je Srbija na dobrom putu, rekao je Vučić ukazujući na to da je stopa rasta Srbije među najvišima u Evropi, a da će sledeće godine biti najviša.

Naveo je da Srbija brzo smanjuje razliku između sebe i razvijenijih zemalja, a beži onima koji su iza nje.

"Po prvi put da znate, Srbija ima najviše plate na Zapadnom Balkanu u martu mesecu. Mi smo u martu mesecu imali najviše plate na Zapadnom Balkanu. Kada sam postao predsednik vlade, delili smo treće i četvrto mesto. Ispred nas su bili Crna Gora i Bosna i Hercegovina, a treće mesto smo delili tada sa Makedonijom, koja je posle toga promenila ime u Severnu Makedoniju. Bili smo nešto ispred Albanije i to je bilo to", kazao je Vučić.

Kako je istakao, neverovatno je to da prestignete nekoga ko je imao 50 odsto veća primanja od vas pre samo 12 godina.

Naveo je da je Srbija imala i bruto i neto viša primanja nego Bugarska, koja je članica Evropske unije, koja je dobila najmanje 80 milijardi od Evropske unije, a Srbija maksimalno dve milijarde.

Navodeći da je stopa javnog duga Srbije veoma niska, Vučić je kazao da se velikom brzinom prešao taj nivo da se Srbija takmiči sa onima malima koji su bili ispred nje i polako sada ulazi u kategoriju zemalja Evropske unije koje počinje da "juri".

Izrazio je uverenje da će Srbija biti u stanju da prestigne u narednom periodu i te zemlje u EU.

"To su velike stvari, mi to ne bismo mogli i bez značajnih kineskih investicija. Rekao sam tri od pet, četiri od šest prvih izlaznih kompanija i najznačajnijih, najvećih kompanija u Srbiji su kineske kompanije. Ja mislim da to, mnogo toga govori, oni zapošljavaju 38.700 radnika u našoj zemlji", dodao je.

Najavio je da će sutra delegacija Srbije koju predvodi otići u Xiaomi, ali i prekosutra u Mint.

"Mnogo važnih stvari imamo. Nije tu pitanje samo to što će zaposliti 250 ljudi u početku u fabrici robota. Zaposliće oni posle mnogo više, jer radimo mi tu sad neke druge stvari sa njima", kazao je.

Vučić je podsetio da je u Loznici sada čitav grad izgrađen koji se ne može obići pešice.

"To su za nas strašno važne stvari. To je suština svega. To je suština onoga što radimo, zbog čega to radimo", naveo je Vučić.

Navodeći da je jedna od tema sa Vang Huningom bila i međusobna podrška Srbije i Kine u međunarodnoj areni, Vučić je kazao da se naša podrška Kini nikada nije dovodila u pitanje, kao ni njihova Srbiji.

Na pitanje da li Kina i njegovi sagovornici na njegove molbe izađu u susret, Vučić je kazao da prvo pažljivo saslušaju, a onda izađu u susret.

"Kada ih zamolimo, oni zaista hoće da nam izađu u susret. I mislim da ćemo imati mnogo dobrih vesti i slobodnije ćemo o tome moći da govorimo u sredu i četvrtak", naveo je Vučić.