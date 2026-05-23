Dok najavljuju današnji skup na Slaviji i pokušavaju da mobilišu podršku, blokaderski pokret našao se u centru novog skandala koji otvara ozbiljna pitanja – ko zapravo stoji na njihovoj bini i kakve poruke šalju javnosti.

U fokusu je Andrej Tanko, jedan od istaknutijih predstavnika blokadera, koji je nakon gostovanja u emisiji Utisak nedelje stekao status svojevrsnog „heroja“ među pristalicama ovog pokreta. Međutim, kako se sada tvrdi, iza te slike krije se daleko ozbiljnija i zabrinjavajuća priča.

Glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević izjavio je tokom emisije „Kolegijum“ da je Tanko pre godinu dana bio umešan u incident u kojem je, kako navodi, prskao policajce tečnošću nepoznatog sadržaja, zbog čega je uhapšen i protiv njega se vodi postupak.

Kako je dalje istakao, dodatnu težinu celoj situaciji daje činjenica da je, prema njegovim rečima, upravo odbrana Andreja Tanka zatražila psihijatrijsko veštačenje, uz obrazloženje da njihov klijent nije uračunljiv.

– To ne kažem ja, to kaže njegov advokat. Traženo je psihijatrijsko veštačenje jer se tvrdi da je neuračunljiv. I takav čovek danas treba da bude jedan od glavnih govornika na skupu na Slaviji – naveo je Vučićević.

Ovaj slučaj, međutim, mnogo više govori o samim blokaderima nego o pojedincu kojeg su izabrali da ih predstavlja. U nedostatku bilo kakvog jasnog plana, programa ili konkretnih rešenja za građane, oni očigledno posežu za promocijom opskurnih likova koji su već poznati javnosti po incidentima, sukobima sa policijom i problematičnom ponašanju.

Umesto politike, nude nasilje. Umesto ideja, pretnje i skandale. Umesto odgovora na ključna pitanja, na binu izvode ljude čije se ime vezuje za sukobe, krivična dela i sada čak i za navode o neuračunljivosti. Takav izbor ne deluje kao slučajnost, već kao ogledalo pokreta koji nema šta da ponudi osim tenzija, provokacija i stalnog podizanja uloga.

Upravo zato, ovakvi potezi sve više razotkrivaju suštinu blokaderske politike – ne postoji program koji bi okupio građane, pa se pažnja skreće na ekstremne pojedince i incidente, u pokušaju da se kroz buku i konflikt nadomesti potpuni izostanak sadržaja.

