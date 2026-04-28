Mađarski premijer u odlasku Viktor Orban našao se u centru političkog potresa nakon što je, prema navodima iz njegove stranke, ponudio ostavku na mesto predsednika Fidesa. Konačna odluka o njegovoj sudbini biće doneta na stranačkom kongresu zakazanom za 13. jun.

Ovu informaciju potvrdio je poslanik Fidesa Erik Banki, navodeći da će delegati tada odlučivati da li će prihvatiti Orbanovu ostavku ili mu ponovo ukazati poverenje da vodi stranku.

Do ove situacije došlo je nakon teškog izbornog poraza koji je Fides pretrpeo 12. aprila, kada je pobedu odnela stranka desnog centra Tisa, predvođena Peterom Mađarom. Time je okončana Orbanova 16-godišnja dominacija na političkoj sceni Mađarske i otvoren prostor za promene unutar desnog bloka.

Zanimljivo je da se Orban nakon sastanka stranačkog vrha nije obratio javnosti niti je bilo šta objavio na društvenim mrežama, što je dodatno podgrejalo spekulacije o dubini krize unutar Fidesa.

Nakon izbora, Orban je u intervjuu za jedan desničarski medijski kanal priznao odgovornost za poraz, naglašavajući da je potrebna temeljna reorganizacija mađarske desnice.

U video-poruci objavljenoj na Fejsbuku, dodatno je iznenadio javnost najavom da neće preuzeti poslanički mandat, već da ga vraća stranci.

– U ovom trenutku nisam potreban u parlamentu, već u procesu reorganizacije desnog političkog spektra – poručio je Orban.

Ipak, istovremeno je naglasio da je spreman da ostane na čelu Fidesa ukoliko ga stranačko rukovodstvo i delegati podrže na predstojećem kongresu.

Ova situacija otvara brojna pitanja o budućnosti jedne od najuticajnijih političkih figura u regionu, ali i o pravcu u kojem će se kretati mađarska politika nakon njegovog eventualnog povlačenja.