Govoreći o odnosima u regionu pomenuo je i situaciju kada je pokušan atentat na njega pre 10 godina prilikom posete Srebrenici.

- Jednu stvar vam jutros nisam rekao. Pre 10 godina kada sam išao u Srebrenicu, moralo je da se zaustavi moguće buduće prijateljstvo između Srba i Bošnjaka. Ko zna koje su službe organizovale incidente tamo, ne samo bošnjačke. Kada bi se krenulo u bilo kakve ozbiljne razgovore, recimo o auto-putu do Sarajeva, onda krenu da izmišljaju gluposti kao što je Sarajevo safari. Ne razumem sada kog je ubio Bakir Izetbegović. Da li nekoga da meni pomogne, ili je nešto drugo u pitanju? I to dovodite nekog lokalnog kretena, za kog znate da je hrvatski Milovan Brkić a koriste ga hrvatske službe da širi dezinformacije - rekao je Vučić.

Potom se osvrnuo da je politika sprečavanja povezivanja Srbije i Bosne duža od jednog veka.

- Setimo se da je Benjamin Kalaj sprečio da se izgradi bilo kakav put ili most prema Srbiji. Pa i danas, mi smo podigli tri mosta na Drini da narod može slobodno da putuje - objasnio je on.