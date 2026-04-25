Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi danas u Francuskoj, gde će učestvovati na Međunarodnoj konferenciji o globalnoj politici, koja se održava do 26. aprila u Šantiliju. Predsednik Vučić tokom obraćanja na 10. plenarnoj sednici govorio je o Kosovu i Metohiji.

- Pominjali ste to danas, da je rat u Ukrajini prvi rat na evropskom tlu. To nije tačno, mi smo napadnuti bez saglasnosti UN, i to niko ne može da porekne! Kada razgovaram sa Francuzima i Nemcima, uvek mi kažu isto - Aleksandre, zašto još uvek gledate u prošlost? Okrenite se budućnosti, kažu mi, vodite računa o budućnosti naše zemlje. Ja im kažem da mi to i radimo, imamo veći rast od vas, vi ste bogatiji. Da li ste spremni da odete u Ukrajinu i kažete mu da ne razmišlja o Krimu? To je problem sa nama. Zašto sam pomenuo Kosovo? Ja smatram da se ne može udariti na neku zemlju koja ne priznaje nezavisnost, a ima ih svuda - Kina, Kazahstan, Indija i tako dalje. Vi kažete da ste doneli odluku, ali najmoćnije zelje sveta nisu tako odlučile osim SAD - rekao je on.

- I to znači da nismo u potpunosti usaglašeni sa spoljnom politikom EU. Mi smo rekli da ćemo biti deo evropske odbrane, ali nećemo biti deo NATO. Ali dajte nam nešto, dajte otvorene granice, ne trebaju nam prava veta ili fondovi. Mi imamo odnos duga prema BDP 41 odsto. Nemamo problema sa novcem. Pravi problem je što neko mora da stvori prilike za Srbiju, i da razume našu poziciju. Uzeti nam 14 odsto teritorije, i onda nam reći da moramo biti zadovoljni, to nije u redu. Morate rešiti goruće probleme, a onda se fokusirajte na širenje evropskih ideala u Africi, Aziji i u Zalivu - dodao je Vučić.

- Kada god bi nam neko prišao sa ciljem pomirenja na Balkanu, uvek bi nam rekli da gledamo pomirenje Francuske i Nemačke posle '45. i to je tačno. Ali, imali ste stvarne posledice, razgovore o krivici i o kojim principima se radilo. Moje pitanje je, ako kažemo da je Rusija narušila teritorijalni integritet Ukrajine, kako ni jedna zapadna zemlja nije rekla da je to uradila sa Srbijom? Ako bi neko to rekao, sve ostalo bi bilo lakše. Ali, uvek se insistira na nečem drugom. Da li je to urađeno u skladu sa Poveljom UN ili ne? Ali, velike sile nikad nisu krive već samo male države mogu da budu krivci, i to je tragično - rekao je Vučić.

Celo obraćanje predsednika Vučića možete pogledati u našoj posebnoj vesti OVDE.