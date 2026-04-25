Tokom razgovora, predsednik Vučić je rekao kako Evropljani kupe bitku.

- Slušao sam pažljivo sve paneliste, i naučio sam mnogo. Moram samo da kažem da vidim stvari malo drugačije nego oni. Pre svega, mislim da mi kao Evropljani gubimo mnogo važnih bitaka, i uvek mislimo da smo najpametniji, da je ovo najlepši deo sveta, u šta ja verujem, ali uvek podcenjujemo druge. Ne razumemo da kaskamo za drugima, i verujemo da je sve što je važno ustvari samo na evropskom tlu, a to nije tačno. Ne samo da kaskamo za SAD, po pitanjima AI i robotike, već i kaskamo za Kinom. Taj zaostatak se produbljava - rekao je predsednik.

- Verujemo, u čemu grešimo, da imamo moralnu i drugu superiornost nad drugima, što nije tačno. To je kao kada Zapadno Rimsko carstvo nije shvatalo šta se dešava na granicima, pa se urušilo. Ne verujem da će se Evropa urušiti, ali za do 2100 godine činićemo 5,8 odsto svetskog stanovništva - objasnio je Vučić