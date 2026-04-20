Predsednica Narodne skuštine Republike Srbije Ana Brnabić sazvala je konferenciju za medije u holu Skupštine.

Obraćanje Ane Brnabić:

- Sazvala sam ovu konferenciju da u cilju potpune transparentnosti obavestim građane Srbije o dve važne stvari. Dva dokumenta koje sam kao predsednica Skupštine dobila u kasnim popodnevnim časovima u petak i na kojima smo radili preko vikenda. Prvi dokument koji smo dobili je nacrt mišljenja ekspertskog tima Venecijanske komisije na set izmena pravosudnih zakona. ja imam do sutra do 18 časova da dam naše komentare i očekujem da će ekspertsi tim Venecijanske komisije dati finalno njihove mišljenje.

Brnabić je istakla da je mišljenje Venecijanske komisije fer balansirano, korektno, sasvim jasno i da je u skladu sa odličnom saradnjom koja postoji od ranije.

- Dakle odmah ćemo to raditi na način na koji je to preporučila Venecijanska komisija. Da naglasim, u onom delu koji je najviše bio kritikovan u javnosti, onaj deo koji se tiče promene načina upućivanja tužilaca u druga tužilaštva, gde sada o tome odlučuje Visoki savet tužilaštva, da je taj deo pohvaljen i pozdravljen od strane tima Venecijanske komisije - kazala je ona.

Ana Brnabić kaže da je u petak dobila i drugo mišljenje ODIHR-a na nacrt o izmenama izbornih zakona, kojima su implementirane dodatnih pet preporuka ODIHR-a.

- Ovo je već drugi krug mišljenja. Sada smo u velikoj meri, čini mi se skoro u potpunosti u saglasnosti. Dali su još nekoliko sitnijih komentara. To ćemo mi koliko danas primeniti, ubaciti u nacrt izmena i dopuna ovih zakona, i već do kraja nedelje zakazati javne rasprave u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, kako bi u najkraćem mogućem roku sa ova tri izborna zakona sa kojima implementiramo 5 preporuka išli u proceduru usvajanja. Mi smo ODIHR-u još 13. marta poslali još jedan nacrt zakona kojim primenjujemo preporuku, a to je zakon o finansiranju političkih aktivnosti, za to su nam zamolili još malo vremena, još uvek čekamo za taj zakon - rekla je predsednica Skupštine. Pitanja novinara Na pitanja na šta je Venecijanska komisija imala primedbe, Ana Brnabić kaže da se ticalo svega ostalog osim upućivanja. - Oni misle da je ono što smo ranije imali u pravosudnim zakonima bolje rešenje. Za upućivanje su apsolutno saglasni da to ne radi vrhovni javni tužilac već Visoki savet tužilaštva mnogo više fer i opravdano. Dakle ono što se tiče upućivanja da je bolje ovo rešenje nego ono što je bilo ranije. U ostalim segmentima imaju uglavnom različito mišljenje - rekla je ona. Ana Brnabić isitče da odluka Vlade da svi zakoni moraju biti u skladu sa tekovinama EU predstavlja jednu od konkretnih tekovina tima za EU. - Mi smo u našem radu i u Svakako smo shvatili da je tu potrebna veća koordinacija, i da pre nego što idu predlozi zakona na usvajanje oni moraju imati zeleno svetlo Ministarstva za evropske integracije. Što se tiče Venecijanske komisije, ja ću ponovo podsetiti da smo mi bili prva vlast koja je uopšte radila sa njima što se tiče pravosuđa. Mi imamo ljude iz bivše vlasti koji kukaju i žale se na svoju zemlju, traže sankcije, a menjali su čitav Ustav bez bilo kakvog mišljenja Venecijanske komisije. Toliko o njihovom poštenju i standardima. Nema tu standarda, oni su uvek protiv nečega - naglasila je Ana Brnabić. Ona kaže da ne veruje da će Marta Kos tražiti zamrzavanje EU fondova, s obzirom da to ne bi bilo fer. - Mi nismo ni dobili mišljenje Venecijanske komisije, finalno. Mi nećemo čak ni čekati jun, nego ćemo odmah, čim dobijemo finalno mišljenje, verujem da će to biti do kraja aprila, i pre toga ćemo krenuti da radimo, očekujem da te izmene uđu u Narodnu skupštinu - kazala je predsednica Skupštine.

Brnabić: Kad god blokaderi gube, imate incident

Podsetimo, predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić rekla je sinoć da joj je poslanica Zeleno-levog fronta Biljana Đorđević na Kolegijumu Narodne skupštine rekla da njima nije u interesu da ova vladajuća većina usvaja evropske zakone.

"Njima je politika: što gore po Srbiju, to bolje po njih. Dakle, oni će da opstruiraju čak i usvajanje evropskih zakona kako bi mogli da trče po Briselu, Strazburu, Berlinu, kako bi se žalili da je ovde sve katastrofa i da mi nismo na evropskom putu. Oni će blokirati usvajanje evropskih zakona, a tamo će pričati da su, u stvari, proevropska stranka", rekla je Brnabić na TV Pink.

Brnabić je prokomentarisala i konferenciju za novinare u parlamentu kopredsednika Evropske zelene partije koji su došli na poziv Zeleno-levog fronta, kao i snimak koji je kasnije napravljen ispred parlamenta.

"Mi ovde imamo takve i taj slugerinski mentalitet, da su oni njih doveli u Narodnu skupštinu da prete njihovoj zemlji, da ponižavaju njihove građane, i onda će sutra da traže od ljudi da glasaju za njih. Pa čekajte, šta vi mislite? Oni su pokazali ovim videom da oni zaista misle da smo mi svi u Srbiji kao psi koje možeš da treniraš. Kako će oni da promene režim Aleksandra Vučića ovde? Tako što će da nam šutnu lopticu, a mi ćemo kao trenirani psi i budale, valjda, da potrčimo za tom lopticom, i onda će Vula Ceci da se smeje", prokomentarisala je Brnabić.

Ona je navela da samo u Srbiji imamo te koji su toliko protiv sopstvene zemlje i dovedu gosta iz inostranstva kome ustupe govornicu.

"Pa čekajte, vi ste Evropska partija Zelenih, a vi ste Zeleno-levi front. Idi u svoju stranku pa pričaj šta hoćeš, ali ne u Narodnoj skupštini Republike Srbije", rekla je Brnabić.

Ona je rekla da bi posle snimka koji su emitovali svi ti iz Zeleno-levog fronta trebalo da podnesu ostavke.

"Da imaju trunku obraza, trunku, da mrvicu dostojanstva imaju, morali bi da podnesu ostavke na svoja mesta narodnih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Zato što su pokazali da imaju nepoštovanje prema narodu, prema građanima, prema parlamentu, prema institucijama. Ovo je zaista ovakav skandal, pa ovo Narodna skupština ne pamti", rekla je sinoć Brnabić.