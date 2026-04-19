Dodik je, u obraćanju u spomen-području Donja Gradina, gde se obeležava 81. godina od proboja poslednje grupe logoraša, rekao da su na tom mestu ljudi "ubijani samo zato što su imali svoj identitet, svoje ime i svoju veru" i da im "nije oprošteno što su deo srpske, romske i jevrejske zajednice".

"Ustaše su jedini koji su imali dečji logor u istoriji, to nije zabeleženo. Bol koja je ovde prosuta živeće vekovima. Ustaše su smišljale ubistva samo da bi se takmičili između sebe. Njihovi pokrovitelji bili su fašisti i nacisti, Hitlerova Nemačka je bila insipiracija za ustašku nezavisnu državu, koju su formirali oni hrvatski građani koji su tada podržavali ideologiju zla, zajedno sa tadašnjim muslimanima na prostoru Bosne i Hercegovine", rekao je Dodik.

On je kazao da im je "samo bilo važno kako se ko zove i kako ko izgleda", i da su muslimani nekada imali adresu u Nemačkoj kojoj su se obraćali, a da i danas "izgleda imaju i to u liku Kristijana Šmita koji je došao da nameće odluke u BiH".

Dodik je kazao da smatra da je administracija prethodnog američkog predsednika Džozefa Bajdena za Republiku Srpsku "bila loša".

Istakao je da je poslat poziv predstavnicima svih evropskih zemalja da prisustvuju današnjem događaju, ali da se oni nisu odazvali.

"Nema ovde ambasadora iz Evropske unije. Zašto prošle godine nisu hteli da dođu? Zato što Šmita ne poštujemo. Ne poštujemo ga ni ove godine, čini sve što može da srpski narod potčini muslimanima u Sarajevu. Zašto niste došli ovde, sram vas bilo. Ubijeno je 700.000 ljudi. Mi nismo želeli da ovo bude politika, ovde nema mesta politici, ovo je istina", kazao je Dodik.

On je rekao da Srbi danas imaju Republiku Srpsku i Srbiju i da neće dozvoliti reviziju istorije.

"Mi danas imamo Republiku Srpsku i Srbiju, imamo dostojanstvo i niko nam ništa više neće učiniti. Zašto ste nas pslali u zajednicu BiH koja ne može da funkcioniše. Šta ćemo mi tu", upitao je Dodik, prenosi Tanjug.

On se posebno zahvalio predsedniku Vučiću, i rekao da pre njega mnogi važni događaji nisu smeli ni da budu pomenuti.