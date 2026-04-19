Vučić je, na obeležavanju Dana sećanja na žrtve genocida tzv. NDH u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu u Donjoj Gradini, istakao da je postalo popularno mrzeti Jevreje i da je mnogima "bogougodno" da im Jevreji i Izrael budu najomraženija nacija, naglasivši da se mi Srbi dičimo time što imamo prijateljske odnose sa svima i što nikada antisemitizam nije imao pogodno tle u Beogradu i u Srbiji.

Dodao je da je antisemitizma bilo kod onih koji su nas okupirali, ali ne kod srpskog naroda, ocenjujući da dolazi zlo doba, odnosno doba u kojem će mržnja ponovo da pobeđuje, kao i da on to vidi na svakom mestu.

"Nema opravdanja ni za koga ko danas nije ovde. Za to hvala ljudima iz SAD, Ruske Federacije. Mislim da su samo još iz Izraela i Srbije prisutni ovde ljudi iz ambasada, niko više nije došao. Pa zašto bi? A što da dođu? A što da dođu kad ovde i nije bio baš neki zločin? Kad oni to ne doživljavaju na takav način, kad oni ne misle da treba da se poklone senima stotina hiljada ubijenih, među njima i mnogo dece, oni će da nađu lajbnicov dovoljan razlog politički da opravdaju svoj nedolazak ovde", poručio je Vučić.

Prema njegovim rečima, naše je da im na to ne odgovaramo na isti način, da uvek poštujemo sve što svi oni čine, ali da dobro zapamtimo.

"I da znamo mi Srbi jednu stvar - ukoliko mi ne budemo gradili kulturu sećanja, ne budemo čuvali uspomenu na naše stradale, ukoliko decu iz škola ne budemo ovde dovodili i u novi memorijalni centar koji ćemo ove godine krenuti da gradimo ovde u Donjoj Gradini, ukoliko to mi ne budemo radili, niko nam po tom pitanju neće pomoći", kazao je Vučić.

