

Stanje generala Ratka Mladića (84) se iz dana u dan pogoršava, izjavio je njegov sin Darko Mladić.

On je rekao za Radio Republike Srpske da je spreman tim lekara i da je upućen zahtev Hagu da se što pre odredi termin kada tim može da pregleda Ratka Mladića, koji je pre nekoliko dana doživeo lakši moždani udar, ali mu se stanje pogoršalo.

Darko Mladić podseća da je njegov otac već dve godine u pritvorskoj ambulanti.

- To nije prava bolnica, već je to neki vid naprednije ambulante. To je razlog zašto smo se obratili Vladi Srbije za asistenciju da oni izvrše pritisak ka Sekretarijatu da nam se sva dokumentacija hitno dostavi kako bi naši lekari imali adekvatnu pripremu za odlazak tamo - istakao je Mladić.

Darko Mladić je rekao u sredu za RTRS da očekuje da u što skorijem vremenu dobije dokumentaciju o stanju svog oca od zdravstvene službe Tribunala u Hagu.

Ministar pravde Nenad Vujić pozvao je ponovo Mehanizam za međunarodne krivične sudove (MMKS) da omogući lečenje generala Ratka Mladića u Srbiji, izrazivši zabrinutost zbog kontinuiranog pogoršanja njegovog zdravstvenog stanja.

Mladić je prethodno imao više moždanih udara, a ima i ozbiljna kardiovaskularna oboljenja, povišen krvni pritisak, neurološka oštećenja, kao i probleme s bubrezima.

Više puta je bio hospitalizovan i podvrgavan različitim medicinskim i terapijskim zahvatima, uključujući i operativne intervencije na srcu i nozi.

Od 2024. godine se nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu.



Ne može ni da govori

Darko Mladić je rekao da njegov otac više ne može da sedne ni u kolica i da slabo komunicira.

- On jako slabo priča, nije mogao da mi kaže ni koliki mu je pritisak - rekao je Darko Mladić.