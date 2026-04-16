On je agenciji Srna rekao da se to desilo u petak, 10. aprila, i da očekuje da dobije dokumentaciju od zdravstvene službe tribunala u Hagu da tačno vidi šta se desilo.
- General je bio prebačen u bolnicu, pa su ga istog dana vratili u pritvorsku jedinicu. Najverovatnije je imao lakši moždani udar. Obećali su nam da će nam poslati te dokumente. Osim usmenog razgovora sa lekarom, nismo dobili ništa. Čekamo da nam pošalju te nalaze, koje su radili isti dan, ali nismo još ništa dobili - naveo je Darko Mladić.
Prema njegovim rečima, Mladić je u jako teškom stanju i više ne može da sedne ni u kolica i slabo komunicira.
Ratko Mladić je imao više moždanih udara, a ima i ozbiljna kardiovaskularna oboljenja, povišen krvni pritisak, neurološka oštećenja, kao i probleme s bubrezima.
Više puta je bio hospitalizovan i podvrgavan različitim medicinskim i terapijskim zahvatima, uključujući i operativne intervencije na srcu i nozi.
Od 2024. godine se nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu.
MLADIĆ VIŠE NE MOŽE DA SEDNE NI U KOLICA, JAKO SLABO KOMUNICIRA... Sin Darko o jako teškom stanju generala
General Ratko Mladić doživeo je lakši moždani udar i sada je u jako teškom stanju, rekao je njegov sin Darko Mladić.
