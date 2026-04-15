Kolegijumu prisustvuju predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, potpredsednice Marina Raguš i Nevena Đurić, šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe SPS Dušan Bajatović, šef poslaničke grupe SDPS Branimir Jovanović.

Kolegijumu prisustvuju i šef poslaničke grupe Narodni pokret Srbije Miroslav Aleksić, šefica poslaničke grupe Stranke slobode i pravde Marinika Tepić, zamenice predsednika poslaničke grupe Zeleno-levi front Biljana Đorđević.

Kolegijum je zakazala predsednica parlamenta Ana Brnabić, uoči nove sednice koja će početi danas u 11.00 sati, a na dnevnom redu je samo jedna tačka - glasanje o nepoverenju Vladi Srbije.

Ovaj predlog podnela su 62 poslanika opozicije i to iz Narodnog pokreta Srbije, Stranke slobode i pravde, PSG-a, Ekološkog ustanka, Mi snaga naroda, POKS-a, Srbija centra.

Demokratska stranka i Nova Demokratska stranka Srbije su najavile da neće prisustvovati sednici.

Opozicioni poslanici su zahtev podneli 13. februara, jer, kako su tada naveli, predsednik vlade prof. dr Đuro Macut nije preduzeo akte povodom članova vlade koji se dovode u vezu sa slučajem "Generalštab".