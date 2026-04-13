Predsednik Srbije Aleksandar Vučić na RTS govorio je i o izjavi budućeg premijera Mađarske Petera Mađara da "zna ko stoji između Orbana, Fica i Vučića", da će insistirati na istrazi u Kanjiži.

- On je rekao da zna ko kumuje takvim odnosima, a ja ga pitam ko kumuje. Ajde, odgovori, pošto znaš! Nema pojma. Nazvao bih tu izjavu glupom i neodgovornom da ne brinemo o odnosima sa Mađarskom. Ovo nije njegova zemlja i nema ingerencije da ovde provodi istrage. Mi istrage sprovodimo na profesionalan i objektivan način - rekao je Vučić.

Kaže da se od prijatelja ne odriče i u dobru i u zlu.

- Ova zemlja sprovodi istragu i ona je mnogo toga utvrdila, ali nismo hteli da govorimo jer su postojali brojne udice i mamci. Namerno nismo hteli da upoznajemo javnost sa prištinskog broja telefona pozvana jedna ambasada ovde. Nastavićemo i završiti tu istragu na objektivan i profesionalan način, a sa njom gospodin Mađar nema veze i pokazaćemo da je pogrešio kad je poverovao tabloidima da je to neko namestio. Ja sam njega i upoznao jer ga je supruga dovela kod naših susreta kod Viktora Orbana i verujem da ćemo moći da nastavimo razgovore - izjavio je on.

Kaže da je zajednički "kum" Orbana, Fica i njega sloboda govora, mišljenja i delanja.

- Naš zajednički "kum" je da volimo svoje zemlje više od bilo čega na kugli zemaljskoj - rekao je Vučić.