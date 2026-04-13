Pobeda opozicione Tise i Petera Mađaru na parlamentarnim izborima neće imati nikakav uticaj na srpsku političku scenu, smatra politički analitičar Uroš Piper.
Tačnije, imaće - ali ne onakvu kakvu blokaderi i tradicionalna opozicija priželjkuju.
Prema navodima Pipera na Iksu, opoziciona politička scena dodatno će se podeliti posle političkih promena u Mađarskoj, jer će svi opozicioni akteri u Srbiji tvrditi da su baš ti koji će biti stožer ukrupnjavanja opozicione političke scene.
Piper je izdvojio sedam frakcija opozicije koje će reći - "Mađar lista smo mi".
Evo kako će rezultati izbora u Mađarskoj uticati na srpsku političku scenu:
- Rektor Đokić blokaderska ekipa će za sebe reći - Mađar lista smo mi - niko nam ne treba, svi da se povuku, mi smo carevi.
- Đilas EU5 ekipa će reći - Ne, mi smo Mađar ekipa - mi smo EU/NATO fanatici, ne povlačimo se i idemo na izbore.
- Ćuta/Parandilović ekipa će reći - Ne, mi smo Mađar ekipa - mi stalno govorimo protiv korupcije, ne povlačimo se i idemo na izbore.
- Branko Ružić će reći - Ne, ja sam Mađar - on je bio funkcioner vlasti, i ja sam ceo život bio funkcioner vlasti - idem i ja na izbore sa svojom listom.
- Nestorović ekipa će reći - Ne, mi smo Mađar antimigrant ekipa - ne povlačimo se, idemo na izbore.
- DSS/patrljak POKS ekipa će reći - Ne, ne, mi smo Mađar ekipa - Mađar je iz salonac Budapest porodične priče, i mi smo isto salonac elita - ne povlačimo se, idemo na izbore.
- Hrka/Bačulov/lažni veterani - oni će samo reći - idemo na izbore.
- Pa da se prebrojimo uskoro na izborima gospodo - napisao je Piper.
