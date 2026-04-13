Pobeda opozicione Tise i Petera Mađaru na parlamentarnim izborima neće imati nikakav uticaj na srpsku političku scenu, smatra politički analitičar Uroš Piper.

Tačnije, imaće - ali ne onakvu kakvu blokaderi i tradicionalna opozicija priželjkuju.

Prema navodima Pipera na Iksu, opoziciona politička scena dodatno će se podeliti posle političkih promena u Mađarskoj, jer će svi opozicioni akteri u Srbiji tvrditi da su baš ti koji će biti stožer ukrupnjavanja opozicione političke scene.

Piper je izdvojio sedam frakcija opozicije koje će reći - "Mađar lista smo mi".

Evo kako će rezultati izbora u Mađarskoj uticati na srpsku političku scenu:

Rektor Đokić blokaderska ekipa će za sebe reći - Mađar lista smo mi - niko nam ne treba, svi da se povuku, mi smo carevi. Đilas EU5 ekipa će reći - Ne, mi smo Mađar ekipa - mi smo EU/NATO fanatici, ne povlačimo se i idemo na izbore. Ćuta/Parandilović ekipa će reći - Ne, mi smo Mađar ekipa - mi stalno govorimo protiv korupcije, ne povlačimo se i idemo na izbore. Branko Ružić će reći - Ne, ja sam Mađar - on je bio funkcioner vlasti, i ja sam ceo život bio funkcioner vlasti - idem i ja na izbore sa svojom listom. Nestorović ekipa će reći - Ne, mi smo Mađar antimigrant ekipa - ne povlačimo se, idemo na izbore. DSS/patrljak POKS ekipa će reći - Ne, ne, mi smo Mađar ekipa - Mađar je iz salonac Budapest porodične priče, i mi smo isto salonac elita - ne povlačimo se, idemo na izbore. Hrka/Bačulov/lažni veterani - oni će samo reći - idemo na izbore.

- Pa da se prebrojimo uskoro na izborima gospodo - napisao je Piper.

