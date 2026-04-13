Mladi Nemanja Gavrilović (26) iz okoline Obrenovca dokaz je da dobra ideja i upornost mogu potpuno da promene život – čak i kada nemaš prethodno iskustvo.

Kako prenosi RTV Mag, Nemanja se pre samo godinu i po dana uopšte nije bavio živinarstvom, niti je planirao da uđe u taj posao. Ipak, jedna sasvim obična priča pokrenula je lavinu.

– Ideja je nastala spontano, kroz razgovor. Čuo sam da postoji velika potražnja za domaćim jajima i hranom sa sela – ispričao je Nemanja za RTV Mag.

Od početnika do proizvođača

Bez velikog znanja, ali sa mnogo volje, počeo je skromno – sa manjim brojem koka. Kako kaže, vrlo brzo je video da tržište traži kvalitet, pa je odlučio da se ozbiljno posveti ovom poslu.

Danas na svom imanju u Stublinama ima oko 500 koka nosilja koje se gaje u slobodnom uzgoju.

– Koke su stalno napolju, imaju slobodu 24 sata dnevno, kao i neograničen pristup vodi i hrani – objašnjava Nemanja.

Njihova ishrana je raznovrsna: detelina, kupus, zelena salata, kukuruz, sojina sačma, pa čak i lubenica u sezoni. Prošle godine, kaže, potrošili su čak 1,8 tona lubenice.

Kvalitet koji se vidi na prvi pogled

Rezultat ovakvog načina uzgoja su jaja vrhunskog kvaliteta – čvrste ljuske i intenzivno narandžastog žumanceta.

– To su prava domaća jaja. Žumance ne puca, a ljuska je čvrsta – kaže Nemanja.

Njegove koke dnevno snesu između 450 i 460 jaja, a zanimljivo je da se ponekad desi da jedno jaje ima čak četiri žumanceta.

Sve radi sam

Brigu o farmi vodi isključivo Nemanja, jer, kako kaže, kokoške se moraju navići na jednu osobu kako bi bile mirne i bez stresa.

– Ako se uznemire, odmah nose manje jaja – objašnjava.

Biznis koji raste iz meseca u mesec

Danas prodaje i do 12.000 jaja mesečno, a već je registrovao dva gazdinstva. U planu je i širenje – nova farma i dodatni kapaciteti su u izgradnji.

Njegova priča pokazuje da se uz trud i dobru ideju može napraviti ozbiljan posao – čak i kada krećeš od nule.

(Izvor: RTV Mag)