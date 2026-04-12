Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram nalogu avucic, gde je podelio veličanstveni snimak povodom najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsa.

"Porodični sto nije samo sto, nije samo nešto od drveta, plastike ili metala. Porodični sto je mesto gde se okupljaju generacije i gde svi razgovaraju. Srećan najveći hrišćanski praznik! Hristos vaskrse!", poručio je Vučić.

Pravoslavni vernici koji poštuju julijanski kalendar danas proslavljaju najznačajniji hrišćanski praznik, Vaskrsenje Isusa Hrista - Vaskrs, koji predstavlja temelj i suštinu hrišćanske vere.